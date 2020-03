Cenám za nejhorší filmy vévodil muzikál Cats.

Cenám za nejhorší filmy uplynulého roku vévodil podle očekávání kritiků i filmových fanoušků muzikál Cats, který si odnesl šest trofejí. Zlatou malinu získal v hlavní kategorii, za scénář či režii. Slavnostní udílení, které se mělo konat v sobotu večer, museli organizátoři nakonec zrušit kvůli pandemii nového typu koronaviru, vítěze oznámili ve videu.

Muzikál Cats se stal terčem výsměchu na sociálních sítích hned po zveřejnění upoutávek. Herci ve snímku byli upraveni tak, aby co nejvíce připomínali kočky. Jejich digitální kožichy se však recenzentům ani filmovým nadšencům nelíbily, podle některých byly "podivné" či dokonce až "traumatizující". Ve filmu se přitom objevily i hvězdy světového formátu jako například britská herečka a držitelka Oscara Judi Denchová nebo Ian McKellen, který byl za svou roli Gandalfa ve filmu Pán prstenů: Společenstvo Prstenu na cenu americké filmové akademie nominován.

Muzikál si vysloužil také ocenění za nejhorší mužský a ženský herecký výkon. Dostali jej britský moderátor James Corden a australská herečka Rebel Wilsonová.

Vícero cen posbíral i poslední snímek ze série o Rambovi s podtitulem Poslední krev. Cenu za nejhorší mužský herecký výkon v hlavní roli získal John Travolta, který se objevil ve snímku The Fanatic. Malinu za nejhorší herečku v hlavní roli získala Hilary Duffová za svou roli v hororu The Haunting of Sharon Tate.

Ceny za nejhorší snímky a herecké počiny každoročně uděluje nadace Golden Raspberry Awards, která má přibližně tisíc členů a volí z nominovaných vítěze online. S nápadem udělovat filmové anticeny přišel kalifornský publicista a filmový fanoušek John Wilson.