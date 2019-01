Česká kina nabídnou filmové přehlídky Arabské noci a La Película

Tuzemská kina v únoru nabídnou festival španělsky mluvených filmů La Película a přehlídku Arabské noci, která uvede filmy s blízkovýchodní tématikou. La Película se uskuteční mezi 19. a 26. únorem v Praze, Ostravě, Brně a Hradci Králové a nabídne dokument o Che Guevarovi, španělský komiks či sekci peruánských filmů. Arabské noci konané od 21. do 24. února v pražském kině Lucerna mimo jiné představí snímek Kafarnaum nominovaný na Oscara v kategorii Zahraniční film. Informovali o tom pořadatelé festivalů.

La Película uvede investigativní dokument Vzpomínky na tajemný rok o téměř neznámé pražské epizodě ze života Che Guevary. Známý revolucionář se ve vedlejší roli objeví i v dalším snímku Black se řekne Beltza, který je adaptací původního komiksu vycházejícího ze skutečných událostí. Dramaturgie festivalu nabídne trojici snímků, která si dohromady odnesla 32 nominací na výroční španělské filmové ceny Goya - jedná se o komedii Šampioni, thriller Království a novinku z dílny oscarového režiséra Asghara Farhadiho Všichni to vědí v hlavních rolích s Javierem Bardemem a Penélope Cruzovou. Na programu bude i oscarový favorit Roma z dílny Alfonse Cuaróna.

Trailer k filmu Kafarnaum

Prostřednictvím pěti snímků nabídne La Película pohled do života peruánské společnosti i na panenskou přírodu. Chybět nebude Wiñaypacha, první film natočený v ajmarštině. Retrospektivní sekce pak šesti snímky připomene významnou osobnost španělské kulturní scény, režisérku Pilar Miróovou.

Kompletní program festivalu bude zveřejněn v průběhu ledna na www.lapelicula.cz.

Přehlídka Arabské noci přivede do českých kin libanonské drama o chlapci žalujícím své rodiče za to, že ho přivedli na svět (Kafarnaum); egyptskou komedii o stárnoucím nemocném muži, který se vydává na cestu, aby změnil svůj život (Yomeddine) a francouzský příběh mladé právničky, kterou osud donutí opustit kancelář a postavit se do první řady bojové linie (Bojovnice slunce).

Všechny tři filmy měly úspěšnou premiéru na festivalu v Cannes 2018, kde byly nominovány na Zlatou palmu, Kafarnaum režisérky Nadine Labakiové si odnesl i Cenu poroty a byl nominován na Oscara. Po premiéře na přehlídce vstoupí všechny filmy do české distribuce. "Současný arabský film je nastartovaný lépe než mnohé zasloužilé evropské kinematografie. Dostává se na festivaly kategorie A, produkuje a koprodukuje desítky filmů, má svoje agilní producentská a festivalová centra a navzdory veškeré formální logice a našim stereotypům - má také silné a výrazné ženy. Režisérky, producentky, herečky... A tak se v Arabských nocích soustředíme právě na ně," podotkl ředitel společnosti Film Europe Ivan Hronec. Více informací se nachází na www.filmeurope.cz.