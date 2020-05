Český snímek o Emilu Zátopkovi bude mít premiéru až příští rok

Producenti a distributor filmu Zátopek o slavném československém atletovi odložili premiéru snímku o rok. Za tvůrce o tom ve středu informovala Uljana Donátová. Film režiséra Davida Ondříčka věnovaný čtyřnásobnému olympijskému vítězi Emilu Zátopkovi měl mít původně premiéru letos 13. srpna.

"Pečlivě jsme zvažovali, jak vzhledem ke změněné situaci uvést náš film do kin. Jeho přípravám i natáčení jsme věnovali mnoho úsilí a je pro nás důležité, aby nám nasazení do kin umožnilo oslovit co nejširší publikum. Věříme, že termín premiéry v příštím roce bude, i v souvislosti s konáním letních olympijských her v Tokiu, nejvhodnější," uvedl režisér a producent David Ondříček.

Film vstoupí do distribuce v srpnu 2021. V Česku by měl být poprvé uveden na festivalu v Karlových Varech, tak jak bylo původně plánováno. Film je nyní ve stadiu dokončovacích prací.

Vypráví o tom, jak australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí, a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. Je také příběhem osudového setkání a celoživotní lásky dvou lidí, kterou nedokázaly zlomit ani sportovní nebo životní prohry.

Na několikaleté práci na filmu spolupracovala i Zátopkova manželka Dana. Sportovkyně plná entuziasmu zemřela letos v březnu ve věku 97 let. Ondříček tehdy řekl, že na atletku bude vzpomínat jako na ženu sršící i v pozdním věku optimismem a energií. Před kamerou se sešli Václav Neužil mladší, Martha Issová nebo Anna Schmidtmajerová. Ondříčkova partnerka Issová ve filmu hraje právě Zátopkovou.