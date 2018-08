Čeští filmoví fanoušci chodí do kina nejraději na komedie

Tři čtvrtiny českých filmových fanoušků si do kina rády zajdou na komedii, akčními filmy nepohrdne nadpoloviční většina. Většina (74 procent) má v oblibě spíše dabované snímky, které odmítá zhruba desetina filmových fanoušků. Vyplynulo to z červencového průzkumu agentury NMS Market Research. Téměř čtvrtina lidí kino nenavštěvuje vůbec, jen výjimečně do biografu zajde 35 procent lidí. Několikrát za rok se na nový film vydá 28 procent respondentů, alespoň jednou měsíčně 12 procent. Každý týden chodí do kina necelé procento lidí, plyne dál z průzkumu.

Komedie mají v Česku příznivce napříč všemi věkovými skupinami nehledě na pohlaví či dosažené vzdělání. Oblíbenosti se dále těší zejména mezi muži akční filmy, sci-fi a fantasy, ženy dávají přednost rodinným a romantickým filmům.

Z konkrétních titulů, které byly letos uvedeny do kin, slavily největší úspěch filmy založené na komiksech společnosti Marvel. Hned tři se umístily mezi šesti nejnavštěvovanějšími snímky: nejnovější díl série Avengers: Infinity War, Black Panther a Deadpool 2. Dalšími oblíbenými filmy byly Padesát odstínů svobody, Jurský svět: Zánik říše a Fakjů pane učiteli 3.

Téměř tři čtvrtiny respondentů se raději podívají na dabované snímky, přičemž mateřský jazyk chtějí poslouchat zejména lidé ve věku od 35 let, u mladších je poměr vyrovnanější. Více než polovina diváků preferuje klasický formát filmu, snímky ve 3D rádo sleduje 34 procent lidí, formáty 4DX a IMAX uvedlo šest procent dotázaných.

V průzkumu odpovídalo 520 oslovených lidí ve věku 18 až 64 let.