Co takhle doplnit si vzdělání? Česká filmová klasika je na webu zdarma

V současnosti už 87 filmů nabízí na YouTube kanál Česká filmová klasika. Během omezeného pohybu venku kvůli nemoci COVID-19 tak jde o jednu z možností, jak si doma pustit poměrně unikátní filmový obsah legálně, a navíc zdarma.

Za neustále se rozrůstající sbírkou filmů stojí Národní filmový archiv společně se Státním fondem kinematografie a společnostmi DILIA (divadelní, literární, audiovizuální agentura) a Blue Sky Film Distribution.

Kanál funguje už od prosince 2018 a dosud má 20,2 tisíce odběratelů. Jednotlivé filmy jsou rozřazeny podle svých žánrů (drama, komedie, sci-fi a další). Divácky nejpopulárnějšími neboli nejvíce zhlédnutými filmy tam jsou Svatby pana Voka (1970) od režiséra Karla Steklého, Hrdinný kapitán Korkorán (1934) Miroslava Cikána nebo Bílá paní (1965) Zdeňka Podskalského staršího.

Mezi klasikami od třicátých až do devadesátých let se ale nalézá i řada známějších počinů. Třeba adaptace románu Karla Čapka Bílá nemoc z roku 1937 patří k pomyslnému zlatému fondu české kinematografie, a to hlavně díky jedné osobě - Hugo Haas původní Čapkův scénář upravil, následně film zrežíroval a zahrál si i hlavní roli doktora Galéna. A podobně je vnímána i jiná Čapkova adaptace Krakatit (1948) z dílny Otakara Vávry.

V České filmové klasice divák najde i snad nejznámější Vávrovo dílo, a sice slavný horor Kladivo na čarodějnice (1969) pojednávající o čarodějnických procesech z druhé poloviny 17. století. Temná, depresivní atmosféra plná hrůz a v ní excelující herci Vladimír Šmeral, Soňa Valentová nebo Josef Kemr.

Mezi další klenoty pak lze zařadit třeba dvojici filmových počinů Juraje Herze - Petrolejové lampy (1971) a Upír z Feratu (1981). Ve sbírce ale nechybějíí ani jiní známí režiséři Miloš Forman (krátkometrážní filmy Konkurs a Kdyby ty muziky nebyly) či Jiří Menzel (Báječní muži s klikou, Zločin v dívčí škole, Zločin v Šantánu, Žebrácká opera).

Filmová knihovna je žánrově opravdu rozmanitá, takže si divák může vybrat, zdali dá přednost nějaké komedii (kromě Bílé paní třeba Manželství na úvěr nebo Pražská 5), rodinným titulům (Sonáta pro zrzku, Indiáni z Větrova), literární adaptaci (kromě Čapka třeba Jiráskovi Psohlavci), historickému dramatu (Jan Žižka) nebo třeba i dokumentu (Emil Zátopek).