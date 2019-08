Cooper, Dafoe či Blanchettová. Del Torův film nabírá hvězdy

Před rokem se radoval hned ze dvou Oscarů, když se svým snímkem Tvář vody opanoval kategorie nejlepší film a režie. Nyní se mexický režisér a scenárista Guillermo del Toro chystá točit nový film. Rozhodl se pro adaptaci knižního románu Ulička přízraků z pera Williama Lindsayho Greshama a po oscarovém úspěchu k sobě přirozeně láká hvězdné obsazení. Informace přinesl exkluzivně server Collider.

Ulička přízraků sleduje příběh obyčejného dělníka Stana, který se přidá k cirkusu, kde ho jistá Mademoiselle Zeena naučí, jak přelstít publikum a hrát falešného mentalistu. Stan se v tom stane tak dobrým, že dokonce předčí schopnosti své učitelky. Rychle se promění v ambiciózního podvodníka, který je mistrem ve svém oboru.

Stana si měl původně zahrát Leonardo DiCaprio, ten ale nakonec od projektu odstoupil. Později byl nahrazen Bradleym Cooperem, pro nějž to bude první film od loňské senzace Zrodila se hvězda, kde ve svém režisérském debutu zazářil po boku Lady Gaga.

Hlavní ženskou postavu si zahraje Toni Collettová (Děsivé dědictví), která ztvární Zeenu. Jejím manželem Peterem bude Willem Dafoe (U brány věčnosti, The Florida Project). Cirkusového strongmana Bruna si zahraje Ron Perlman (Hellboy) a do blíže nespecifikovaných vedlejších rolí jsou zvažováni také Michael Shannon a Richard Jenkins, kteří s del Torem natočili Tvář vody.

Čtyřiapadesátiletý režisér se navíc pokouší do dvou ženských vedlejších rolí zlákat ještě dvojnásobnou oscarovou vítězku Cate Blanchettovou (Jasmíniny slzy) a Rooney Maraovou, která si s ní zahrála v ženském dramatu Carol. Blanchettové je nabízena role Stanovy psycholožky, které nemůže v otázce lékařského tajemství příliš věřit, zatímco Maraová by si měla zahrát mladou dívku Molly, do níž se Stan zamiluje.

Del Toro napsal scénář společně s prakticky neznámou Kim Morganovou. Svůj snímek bude rovněž produkovat. S natáčením by se mělo začít někdy na podzim.