Disney se obává filmu z produkce Foxu. Humor je prý "za hranou"

U Disneyho se obávají nadcházejícího snímku Jojo Rabbit z dílny režiséra Taiky Waititiho (Thor: Ragnarok), který v polovině října vstoupí do amerických kin. Po testovacích projekcích byli šéfové studia filmem znepokojeni. Myslí si, že snímek je místy ve svém humoru za hranou a bude diváky rozdělovat. Především pak panují obavy z toho, že pokazí reputaci Disneyho jakožto rodinného studia. S informací přišel server Variety.

Jojo Rabbit z produkce studia Fox Searchlight, které po miliardové akvizici nově spadá právě pod Disneyho, je adaptací románu Caging Skies. Má jít o antinenávistný satirický příběh, který se točí kolem mladého člena Hitlerjugend Jojo Betzlera (Roman Griffin Davis). Ten přijde na to, že jeho matka (Scarlett Johanssonová) v domě ukrývá mladou židovskou dívku. Pro Joja je navíc vše mnohem komplikovanější, protože jeho imaginárním kamarádem je fiktivní verze Adolfa Hitlera (Taika Waititi).

Dobové pozadí komediálního dramatu v podobě druhé světové války je tématem, které by mohlo zaujmout členy Filmové akademie. Fox Searchlight je navíc jako propagátor nezávislých filmů známé tím, že umí dělat efektivní oscarové kampaně. Přesto jsou šéfové Disneyho z filmu nervózní, humor kolem Hitlera a nacistů se jim totiž zdá "trochu moc za hranou", píše Variety.

Je ovšem otázka, jestli bude studio po Waititim požadovat úpravu tak, aby film více odpovídal jeho filozofii. S režisérem, scenáristou a hercem v jedné osobě má totiž skrze Thora dobré vztahy a případný zásah do jeho projektu by to mohl změnit k horšímu.

Jojo Rabbit bude mít exkluzivní premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu, který proběhne od 5. do 15. září. Do masové distribuce pak zamíří 18. října. V Česku byla premiéra snímku stanovena až na 23. ledna 2020.

Šéfové Disneyho mimo jiné nedávno bilancovali první čtvrtletí od doby, kdy vlastní Fox, a s čísly nebyli vůbec spokojeni. Většina filmů, které Fox poslal do kin, finančně prodělaly. Nejvíce se o to postaral nákladný komiksový blockbuster X-Men: Dark Phoenix, u nějž studio zaznamenalo masivní ztrátu 170 milionů dolarů.