Disney uvede ve filmu postavu gaye, diváci protestují

Filmové studio Disney čeká velký milník. V chystaném filmu Jungle Cruise poprvé ve své historii explicitně představí postavu gaye. Tu sehraje talentovaný britský komik Jack Whitehall. Oznámení o této roli se ale nesetkalo s příliš velkým pochopením ze strany diváků.

Jungle Cruise bude rodinnou komedií, která se inspiruje stejnojmennou atrakcí v Disneylandu. Natáčení před pár týdny začalo, ale divákům toho zatím moc prozrazeno nebylo. Režie se ujal Jaume Collet-Serra (NON-STOP, Orphan). Hlavní role pak sehrají Dwayne "The Rock" Johnson (Jumanji, Mrakodrap) a Emily Bluntová (Na hraně zítřka, Dívka ve vlaku).

Zajímavá role čeká Jacka Whitehalla. Třicetiletý Brit si zahraje bratra Bluntové, ovšem podstatnější informací je, že půjde o Disneyho vůbec první přiznanou postavu gaye v historii. "Hraje gaye, který je nesmírně dobrosrdečný, vstřícný a velmi zábavný," stojí v popisku postavy.

A přesně tohle namíchlo fanoušky. Těm se jednak nelíbí fakt, že postavu sehraje herec, který je heterosexuál, a jednak, že půjde o stereotypní zobrazení gaye, jenž bude spíše komickou karikaturou, než aby tuto problematiku přiblížil mladému publiku edukativně a s tolerancí.

Své k tomu řekl i egyptský herec a aktivista za práva leseb a gayů Omar Sharif Jr. "To myslíš vážně, Disney? Tvá první významná role gaye bude ztvárněna heterosexuálním bílým mužem v zajetí stereotypů? Selhání! Tahle loď by měla jít ke dnu," narážel metaforicky na příběh Jungle Cruise, kde se hlavní postavy vydají na lodi do samotného srdce džungle, kde budou pátrat po vzácném stromu.

Dobrodružný snímek vstoupí do kin někdy v příštím roce. Disney si od něj hodně slibuje, a pokud bude film finančně úspěšný, má studio v plánu roztočit tento projekt ve velkou franšízu ve stylu Pirátů z Karibiku.