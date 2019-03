Dny evropského filmu: festival zahájí francouzský snímek Edmond

Na promítání 45 nejzajímavějších filmů ze současné evropské kinematografie zve 26. ročník festivalu Dny evropského filmu. Snímky reflektující témata běžného života se divákům představí v sedmi sekcích od 4. do 21. dubna v Praze a od 4. do 7. dubna v Brně. Jejich ozvěny se uskuteční v šesti dalších městech. Festival zahájí francouzský snímek Edmond režiséra Alexise Michalika, řekla na tiskové konferenci mluvčí přehlídky Michaela Dvořáková.

"My se snažíme nacházet témata, která jsou pro diváka z běžného života, jako sport, láska, příroda. Vycházíme divákovi vstříc, aby ve filmech nacházel témata, která má rád a která zná ze svého života," řekla dramaturgyně přehlídky Hana Šilarová.

Zahajovací snímek přehlídky Edmond pojednává o vzniku jedné z nejhranějších her Cyrana z Bergeracu. Z velké části se film natáčel v Praze, v Plzni a v Karlových Varech. Kostýmní drama je v distribuci ve 26 zemích a jen ve Francii ho od lednové premiéry vidělo více než 700 tisíc lidí. Podle zástupce produkční společnosti Sirena film Romana Fingera je snímek čirou fikcí, která obsahuje jen několik reálných postav té doby.

Program festivalu obsahuje sedm sekcí. Sekce Best of přinese ukázku evropských filmů v různých žánrech. Představí se zde například irský film Black 47 Lance Dalyho nebo italský film Země hojnosti od Damiana a Fabiana D'Innocenzových pojednávající o milostném trojúhelníku v Budapešti 20. let.

Představí se také výběr evropských dokumentárních filmů v sekci Matka příroda, filmy s hudební tématikou v sekci Film & Music nebo zcela nová sekce Eurosport zaměřená na sportovní tématiku.

"Naší tradiční sekcí je K věci. Letošním tématem, protože nás čekají evropské volby, je možnost volby. My jsme se na volby a možnost volby každého člověka podívali skrz média, politiku a volební právo," doplnila Šilarová.

Čtyři tituly vznikly v rámci české koprodukce. Festival tak uvede v předpremiéře film Kristiny Nedvědové Sněží!, který vypráví o vztahu tří generací žen v jedné rodině. V hlavních rolích se objeví Petra Nesvačilová, Vanda Hybnerová a Hana Vagnerová. Za účasti režiséra Mariána Poláka se představí dokument Planeta Česko. Dalšími snímky budou Mimořádná zpráva režiséra Tomáše Bojara a dokument King Skate režiséra Šimona Šafránka.

