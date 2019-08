Do kin míří Noční můry a děsivá monstra z dílny Guillerma del Tora

Horor Noční můry z temnot udělá z letošního léta období hrůzy. Děsivé noční můry a příšery totiž vystoupí z našich nejtemnějších fantazií do skutečného světa. Hlavním úkolem pro partu teenagerů nebude překonat svůj strach, ale přežít. Jako scenárista a producent je pod filmem podepsán výjimečný tvůrce Guillermo del Toro. Film bude mít v českých kinech premiéru 8. srpna.

V opuštěném domě úplně na konci města najde parta teenagerů knihu, která je strašnější, než cokoliv, co si kdy dovedli představit. Zanechala ji tu mladá dívka s hrozivým tajemstvím ještě před tím, než sama beze stopy zmizela. Starobylá kniha je plná děsivých příběhů a ještě děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení. Kniha naopak čte toho, kdo s ní přijde do styku. Přečte jeho největší noční můry, napíše z nich příběh a začne ho vyprávět a odvíjet i ve skutečném životě. A to včetně hrozivých příšer. Parta teenagerů se dostala na místo neobvyklého zla. Neměli tuhle knihu nikdy otevírat a měli včas utéct. Neutekli. Proto teď musí čelit svému strachu, nočním můrám a děsům, které je přišly zabít.

Noční můry z temnot vznikly v produkci a podle scénáře filmového a hororového vizionáře Guillerma del Tora. Původní filmový Hellboy, Faunův labyrint nebo Tvář vody mu přinesly slávu, obdiv i Oscary. On pak ukázal, že divákům umí přinést zábavu, silný příběh, strach a hlavně jedinečné vizuální pojetí. Film natočil André Øvredal, jehož ve světě proslavil mysteriózní Lovec trollů.

Filmový horor Noční můry z temnot vznikl podle slavné knižní série Scary Stories to Tell in the Dark, která ve své době vyvolala kontroverze díky děsivosti příběhů a především ilustrací. Knihy nebyly přeloženy do češtiny a pro české diváky budou jejich hrůzyplné historky a monstra úplnou novinkou. Obživlý odporný strašák z polí, mrtvola, která hledá svůj palec nebo bolák na těle, z něhož vylezou stovky pavouků...