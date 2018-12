Do kin se kromě historických dramat a komedií chystá i další cesta Trabantu

Kina příští rok nabídnou na tři desítky nových českých filmů. Jsou mezi nimi adaptace světových bestsellerů jako Nabarvené ptáče nebo Pražské orgie, autorské snímky i scenáristický debut oblíbeného herce Jaromíra Hanzlíka Léto s gentlemanem. V lednu bude mít premiéru napínavý příběh českého leteckého esa Narušitel, v únoru film Na střeše, kde měl původně hrát nečekaně zesnulý Jan Tříska.

Údaje vyplývají z přehledu chystaných premiér na webu Unie filmových distributorů a od mediálních zástupců tvůrců. K nejočekávanějším filmům může patřit Nabarvené ptáče Václava Marhoula, který připravuje premiéru svého snímku na příští září. Film vznikal deset let podle světově proslulého románu, výjimečného svou syrovostí a popisem krutostí, které válka a jí pokřivené poměry a lidské charaktery mohou způsobit.

Na podzim má mít premiéru film Pražské orgie. Scénář napsala a režíruje ho Irena Pavlásková podle novely nedávno zesnulého amerického spisovatele a držitele mnoha významných cen Philipa Rotha.

Z kraje roku do kin přijde film Jiřího Mádla Na střeše, kde hlavní roli po tragicky zesnulém Janu Třískovi ztvárnil Alois Švehlík. V polovině března bude v Brně světová premiéru filmu Skleněný pokoj, který podle románu Simona Mawera natočil Julius Ševčík. Román se z velké části odehrává ve slavné brněnské vile Tugendhat, proto tvůrci zvolili jako místo prvního jeho uvedení Brno.

Svou jedenáctiletou cestu trabantem kolem světa v dubnu příštího roku uzavře uvedením cestovatelského snímku Trabantem tam a zase zpátky Dan Přibáň. V pokračování cestovatelského filmu se napojuje na trasu první expedice. Na cestě z Asie do Prahy domů ujede 17 237 kilometrů. Filmaři tentokrát zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Himálaj, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka.

Film Narušitel vznikl na motivy skutečného příběhu armádního pilota Vladislava Baldy, který natočil jeho vnuk David Balda. V hlavní roli filmu o životě armádního pilota v socialistickém Československu hraje Jiří Dvořák. Ve snímku, který bude mít premiéru 24. ledna a doprovodí ho i píseň a videoklip Michala Hrůzy, se objeví řada unikátních strojů, které brázdily nebe v době, v níž se film odehrává. Letadlo, na jehož křídlech se hlavní hrdina pokusí o přelet hranic, je stroj z roku 1953, který k takové cestě za svobodou kdysi skutečně posloužil.

Na jaře by se měl v kinech objevit další film podle knižní předlohy slovenské spisovatelky Evity Twardzik (Urbaníkové) Příliš osobní známost. Snímek natočili tvůrci komedie Všechno nebo nic, kterou minulý rok vidělo v českých, slovenských a polských kinech přes 850 tisíc diváků. Je příběhem o třech ženských pohledech na život a třech způsobech vnímání lásky. V hlavních rolích se představí Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová a Petra Hřebíčková. Režisérka Marta Ferencová opět napsala scénář spolu s Urbaníkovou.