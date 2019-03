Don Davis uvede v Praze svoji hudbu k filmu Matrix

Americký skladatel a autor soundtracku k filmu Matrix Don Davis v Praze uvede v české premiéře projekt Matrix Live - film in concert. Praha se tak připojí k oslavě 20. výročí tohoto kultovního sci-fi. Koncert spojený s projekcí se uskuteční večer v pražském Kongresovém centru, kde se na pódiu sejde přes 130 hudebníků z orchestru Praga Sinfonietta a Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy a dirigovat je bude Davis.

Soundtrack filmu Matrix patří mezi díla, která jsou náročná na živé provedení. Diváci uslyší netradiční hudební nástroje, zejména dechové a bicí. Podle Nikoly Bojčeva, uměleckého ředitele festivalu Film Music Prague, který akci zaštítil, to současně bude v Evropě poprvé, kdy film Matrix doprovodí vedle orchestru také sbor.

Davis získal za soundtrack k Matrixu prestižní cenu BMI a nominaci na cenu Mezinárodní asociace kritiků filmové hudby (IFMCA). Úspěch snímku i jeho dvou pokračování Matrix Reloaded a Matrix Revolutions je podle kritiků spojený mimo jiné právě s originální kompozicí Davise.

Americký skladatel, dirigent a tvůrce filmové hudby Donald Romain Davis se narodil 4. února 1957 v kalifornském Anaheimu. Složil hudbu rovněž pro snímky Jurský park 3 či Past a jeho melodie se objevují také v seriálech Star Trek: Nová generace nebo Strážce moře.

Matrix, který natočili sourozenci Wachowští, získal Oscary za film, zvukové efekty, vizuální efekty a zvuk. Jeho hlavním hrdinou je programátor Thomas Anderson, který žije druhý život jako hacker Neo. Série podivných událostí ho přivede z falešné reality do skutečného zničeného světa, kde lidstvo vede válku s inteligentními stroji, které samo vytvořilo. Neo zjistí, že je součástí Matrixu, rozsáhlého počítačového systému, na který jsou připojeni lidé žijící virtuální život. Tito lidé, jejichž mozek je napojen do Matrixu, si neuvědomují, že nežijí skutečný život a že je jim pouštěna do mozku virtuální realita. Nevědomky jsou tak využíváni stroji s umělou inteligencí, které chovají lidstvo jen pro energii z lidských těl, díky níž fungují.