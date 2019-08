Dvacítku nejnavštěvovanějších filmů otvírá i uzavírá Tarantino

Ve věku 79 let zemřel v pátek v Los Angeles americký herec Peter Fonda, informoval podle agentury Reuters časopis People s odvoláním na hercovu rodinu. více

Filmová novinka

Tenkrát v Hollywoodu: Tarantinova ryzí láska k filmu

RecenzeQuentin Tarantino se vydal na další výlet do minulosti, a to do doby, která mu je hodně blízká. Ve své novince Tenkrát v Hollywoodu ubral ze svých klasických... více