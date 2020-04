Emma Watsonová slaví kulatiny. V čem nejvíce zazářila?

Talentovaná herečka, absolventka prestižní Brownovy univerzity a významná feministka. Emma Watsonová, představitelka Hermiony Grangerové, slaví kulatiny, je jí 30 let. O tom, že se skutečně stane herečkou na plný úvazek, se rozhodla až na univerzitě. V její filmografii tedy moc filmů zatím nenajdeme, i tak už ale stihla několikrát zazářit.

Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

První celovečerní film a hned film, který definoval celou její kariéru a značně změnil celý život. Watsonové bylo během natáčení prvního Harryho Pottera deset let. Společně s kolegy Danielem Radcliffem (Harry) a Rupertem Grintem (Ron Weasley) se vydala na rovnou dekádu trvající dobrodružství plné kouzel, magie, a hlavně fanouškovské adorace ze strany milionů lidí.

O hereckém talentu Britky, jež se narodila v Paříži, neměli tvůrci filmu pochyb. Přesvědčit se o tom o několik let později mohli i sami fanoušci, kdy na internet proniklo video ze zkoušky, kde trio dětských herců trénuje jednu ze scén.

Harry Potter a vězeň z Azkabanu (2004)

Filmová série Harryho Pottera se rozprostřela celkem do osmi filmů, takže jsme si dovolili vybrat ještě jeden díl z této slavné ságy. Vězeň z Azkabanu je mnohými považován za vůbec nejlepší. Za snímkem stal renomovaný Alfonso Cuarón, který kouzelnický svět ještě více jako by zhmotnil a přenesl jeho atmosféru na diváka. Zároveň jde o definitivní přerod z pohádek do vážného dramatu, kde nebezpečí číhá na každém kroku.

V poslední třetině příběhu pak hraje významnou roli právě Hermiona, takže Watsonová mohla znovu ukázat svůj talent. Právě v tomhle díle je pak snad nejvíce poznat, jak rychle děti rostou. Zejména právě Watsonová vypadá v porovnání s jedničkou hodně vyspěle.

Charlieho malá tajemství (2012)

Teenagerská léta, poznávání sebe sama a hledání lásky. Film, který vychází z románu Stephena Chboského, předhazuje divákům jednu památnou citaci za druhou. Jedno z největších poselství filmu pak shrnuje lapidárně Paul Rudd, který si zahrál učitele na střední škole: "Přijímáme tu lásku, kterou si myslíme, že si zasloužíme."

Právě tento film je v mnoha ohledech pro Watsnovou zlomovým. Poprvé se totiž odrazila do světa mimo Harryho Pottera a hned se jednalo o další fanouškovský hit. Populární je i v Česku, čemuž odpovídá fakt, že film je na ČSFD na 104. místě v oblíbenosti, což je působivé vzhledem k tomu, o jak malý a nezávislý film se jedná.

Kráska a zvíře (2017)

Ze světa velkých filmů ale Watsonová neodešla. Jestli se studiu Disney někdy skutečně podařilo přenést kouzlo svých animovaných klasik na hrané plátno, tak to bylo především v Krásce a zvířeti. Obsazení Belle bylo absolutní trefou do černého, shodují se příznivci ikonické pohádky o tom, že láska vychází hlavně ze srdce.

Na roli trénovala zpěv - učila ji sama Paige O'Harová, která dabovala Belle v animované verzi. Mimo jiné se ale Watsonová také podílela na produkčním designu. Své kostýmy ve filmu pomáhala navrhovat, odmítla nosit korzety a přála si co nejpohodlnější boty, které by jí usnadnily natáčení akčních scén.

Malé ženy (2019)

Román Malé ženy se koncem minulého roku dočkal už čtvrtého filmového zpracování, a přece šlo o velice originální a svěží pohled na nadčasový příběh čtyř sester Marshových. Scenáristka a režisérka Greta Gerwigová tak potvrdila svůj status nadějné filmařky.

Watsonová protentokrát zůstala ve stínu kolegyň Saoirse Ronanové (Jo) a Florence Pughové (Amy), které se herecky vytáhly natolik, že byly nominovány na Oscara. Částečně to určitě bylo dáno tím, že její postava Meg nedostala tolik prostoru k vyniknutí, nicméně i tak nejstarší ze sester toužící zprvu po bohatém manželovi a životu v přepychu měla pár zářných momentů.