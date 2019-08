Ewan McGregor se dočkal. Obi-Wan Kenobi dostane vlastní seriál

Jedna z nejpopulárnějších postav Star Wars Obi-Wan Kenobi nakonec nedostane svůj vlastní filmový spin-off, jak se řadu let spekulovalo. Místo toho mu ale Disney dopřeje více prostoru na své připravované streamovací platformě Disney+. Podle mnoha věrohodných zdrojů se připravuje minisérie, přičemž do role by se měl vrátit Ewan McGregor, který Obi-Wana ztvárnil ve filmech. Zprávu přinesly servery Variety a Deadline.

Některé servery už o tom píšou jako o hotové věci, jiné jsou opatrnější a uvádějí, že 48letý Skot teprve s Disneym o návratu do světa Star Wars jedná. McGregor je ale veřejně velkým fanouškem série a postava Obi-Wana mu během natáčení epizod I.-III. přirostla k srdci. Nijak se netajil tím, že by se do role rád vrátil, takže zájem z jeho strany nelze příliš zpochybňovat.

Rovněž fanoušci dlouho volali po tom, aby Disney natočil film s Obi-Wanem. Po finančním propadáku Solo: Star Wars Story se ale studio rozhodlo, že s filmovými spin-offy jednotlivých postav skončí a bude natáčet jen klasické trilogie.

Z toho důvodu byl už plánovaný příběh námezdního lovce Boba Fetta zrušen a místo toho vznikl seriál The Mandalorian, který bude jedním z prvních, který se na Disney+ objeví. Desetidílná série režiséra Jona Favreaua (Iron Man, Lví král) dostala nemalý rozpočet 120 milionů dolarů a podobné peníze by nejspíš měl dostat také Obi-Wan.

Detaily ohledně seriálu a jeho příběhu zatím nejsou známy. Podle zdrojů by však mělo jít o kratší sérii, která bude mít šest, maximálně osm epizod. Televizní série Obi-Wana, pokud tedy bude opravdu realizována, bude třetím seriálem na Disney+ ze světa Star Wars. Kromě zmíněného Mandaloriana totiž studio chystá také příběh hrdiny Cassiana Andora (Diego Luna) z filmového spin-offu Rogue One.

Disney+ hodlá svým vlastním obsahem přímo konkurovat Netflixu. Na nedávném Comic-Conu v San Diegu bylo oznámeno, že vlastní seriály dostalo také několik superhrdinů z Marvel Cinematic Universe. Konkrétně Falcon a Winter Soldier, Scarlet Witch a Vision, Hawkeye a Loki.