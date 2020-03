Ewan McGregor slaví narozeniny. V čem nejvíce zazářil?

Čas nikdo nezastaví, ani tento skotský herec, který vypadá na Skota až příliš jemně. Ewan McGregor má dnes 49 let. Během své kariéry natočil řadu zajímavých filmů, zahrál si ve sci-fi, hororu, muzikálu, ve válečném snímku, v romantických komediích i silných psychologických dramatech. Nabízíme výběr pěti jeho nejzajímavějších filmů.

Trainspotting (1996)

Jeden z prvních filmů McGregorovy kariéry. Jeden z filmů, který mu otevřel dveře velkého filmového světa dokořán, a jeden z filmů, který postupem času uzrál v klasiku v rámci drogového subžánru. Zmíní-li se jméno Danny Boyle, tak si většina lidí vybaví právě tento režisérův druhý celovečerní snímek.

Sám McGregor v něm podává jeden z nejlepších výkonů kariéry. S rolí závislého asociála Rentona se sžil dokonale. Příběh nabízí neotřelý pohled na svět závislých, při kterém se divák pobaví, ale několikrát ho i zamrazí.

Moulin Rouge (2001)

Nejkýčovitější muzikál všech dob? Dost možná... A přeci je Moulin Rouge tak dokonalé dílo. Barvitost, šílené tempo, originálně neoriginální písničky slepené z různých hitů, nadpozemsky půvabná Nicole Kidmanová a naivní, zamilovaný snílek McGregor.

Režisér Baz Luhrmann (Romeo a Julie, Velký Gatsby) moc filmů netočí, většinou si dává pauzu pět nebo i více let, když už ale něco do světa vypustí, stojí to za to. Během své kariéry proslul svou hýřivě velkolepou atmosférou plnou barev, jisker či afektovaného chování postav, přičemž Moulin Rouge je toho perfektním příkladem.

Velká ryba (2003)

Skotský herec hrál v několika silných osobních příbězích a jedním z nich je i role Edwarda Blooma. Velká ryba je hodně netypickým filmem Tima Burtona. Žádné temné, chladné barvy se v něm neobjevují, naopak vše spíše září a fantazii se meze nekladou.

Bloom byl odjakživa vášnivým vypravěčem, který si rád, byť nevědomky, věci přibarvoval. V jeho vyprávění se tak objevují mytické osoby, zvířata a dějí se doslova neskutečné věci. Ne všem se ale tohle fabulování líbí. Zejména jeho syn nesnáší, když si vymýšlí. Na sklonku otcova života s ním ale musí najít společnou řeč.

Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů (2005)

Postava Obi-Wana Kenobiho je jednou z nejznámějších nejen ve světě Star Wars, ale popkultury vůbec. Je tak zcela pochopitelné, když si lidé vybaví právě Obi-Wana, přijde-li řeč na McGregora. Ten si oblíbeného rytíře Jedi zahrál v té méně populární trilogii z přelomu devadesátých a nultých let.

Právě jeho postava patřila k tomu nejlepšímu, co série nabídla. Závěrečná třetí epizoda pak nabídla silné emocionální vyústění a neuvěřitelný souboj se světelnými meči. McGregor doufá, že se do role ještě jednou vrátí, a sice v plánovaném seriálu na Disney+.

Lov lososů v Jemenu (2011)

Romantická komedie z netypického prostředí, která pohladí po duši. Doktor Alfred Jones (McGregor) vede spokojený usedlý život, přesto mu v něm chybí nějaké pořádné dobrodružství, a tak se nakonec i proti své vůli vydá do Jemenu, kde se má podílet na realizaci bláznivého projektu miliardářského šejka.

Společnost mu dělá jistá slečna Chetwode-Talbotová, kterou ztvárnila Emily Bluntová, ve vedlejší roli hyperaktivní a vůdčí pravé ruky britského premiéra pak září Kristin Scott Thomasová. Film je ve svém závěru možná trochu "přeslazený", i tak ale pobaví zejména typicky britským suchým humorem a navrch přidá pár filozofických myšlenek.

Další zajímavé filmy s dnešním oslavencem: Černý jestřáb sestřelen (2001), Ostrov (2005), Kasandřin sen (2007), Muž ve stínu (2010), Kryštůfek Robin (2018)