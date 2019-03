Febiofest ocenil Bohdalovou a Fondu

V pražském Obecním domě začal 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest, který v Praze potrvá do 29. března. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na jeho slavnostním zahájení předal cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii herečce Jiřině Bohdalové. Druhého Kristiána převzali za amerického herce Petera Fondu, který se nemohl osobně dostavit kvůli zdravotním problémům, ředitel distribuční společnost Bontonfilm Martin Palán a dabér Zdeněk Mahdal. Součástí slavnostního zahájení festivalu byla česká premiéra filmu Davida Loweryho Gentleman s pistolí, nejnovějšího snímku s Robertem Redfordem.

"Tento ročník je o něco slavnostnější než ty předchozí, protože letos slavíme 30 let od sametové revoluce. Kdyby jí nebylo, nebyl by ani Febiofest," řekl na úvod festivalu jeho prezident Fero Fenič.

Febiofest už s předstihem udělil stříbrnou pamětní medaili režiséru Jiřímu Menzelovi. Na tiskové konferenci ji na začátku března převzala jeho manželka Olga Menzelová. Stejnou pamětní medaili dnes obdržela i Bohdalová, kterou při příchodu na pódium přivítaly ovace vstoje.

"Českému filmu sloužím už od pěti let, což je dodneška už 83 roků. Tehdy byl film ještě němý a já už jsem mluvila. Cena Kristián pro mě moc znamená, protože je pojmenovaná po roli jednoho z velikánů českého filmu," vzpomněla Bohdalová na Oldřicha Nového a přečetla dopis, který jí Nový poslal v roce 1964. "Zavřete oči, odcházím," zakončila proslov větou z filmu Kristián.

Slavnostního zahájení se zúčastnilo několik zahraničních tvůrců, kteří v nejbližších dnech představí své filmy divákům osobně. Po červeném koberci se kromě prezidenta festivalu Fera Feniče, ředitele festivalu Kamila Spáčila a českých hereckých hvězd prošla také britská herečka Rachel Jacksonová, francouzský režisér Méryl Fortunat-Rossi, izraelský režisér Elad Keidan nebo americký kameraman Alex Salahi.

V kinech CineStar Anděl, CineStar Černý Most a Ponrepo dnes odstartoval festival projekcemi snímků ze všech sekcí. Promítány začaly být také soutěžní snímky ze sekce Nová Evropa. Deset filmů začínajících filmařů bude posuzovat porota složená ze 33 porotců z řad diváků v čele s čestným předsedou, fotografem Janem Saudkem. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním zakončení festivalu 28. března v CineStar Anděl. Během téhož večera svoji cenu získají zároveň výherci amatérské soutěže I ty jsi filmařem! a předána bude i cena Amnesty International Award.

Do programu letošního mezinárodního filmového festivalu Febiofest bylo dosud zahrnuto 156 filmů, z nichž mnohé budou mít premiéru. Zahraničním hostem bude dánský oscarový režisér Bille August, který za svůj snímek Pelle Dobyvatel dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Na Febiofestu se bude promítat pět jeho filmů a také on obdrží cenu Kristián.

Letošní ročník festivalu se bude konat do 29. března v Praze a od 1. do 18. dubna v regionech. Festival uvede široký výběr filmů od nových celovečerních přes dokumentární po zdigitalizované klasické filmy. Některé z filmů distributoři neplánují po festivalu dát do kin, a tak bude pro diváky festival možná jedinou možností vidět je v ČR na velkém plátně.