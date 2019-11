Festival francouzského filmu: co by divákům nemělo uniknout?

Koncem listopadu proběhne již 22. ročník Festivalu francouzského filmu. Nabídne předpremiéry filmů uvedených v hlavní soutěži v Cannes, sekci věnovanou herečce Adèle Haenelové nebo retrospektivu režiséra Henriho-Georgese Clouzota. Festival odstartuje ve středu 20. listopadu v Kině Lucerna projekcí komedie Tenkrát podruhé a bude pokračovat uvedením dalších čtyřiceti devíti snímků nejen v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci Králové.



Z programu festivalu jsme vybrali pět titulů, které jsou hodny vaší pozornosti.



Portrét dívky v plamenech

režie: Céline Sciamma

Režisérka na sebe poprvé výrazněji upozornila před osmi lety, když se její film Tomboy, který citlivě zkoumal hranice genderové sebeprezentace, objevil v sekci Panorama na berlínském filmovém festivalu. Letos však naplno prorazila se svým nejnovějším snímkem Portrét dívky v plamenech, který získal v Cannes cenu za nejlepší scénář. To nejvýznamnější ocenění si z canneského festivalu sice odnesl divácký hit, korejský Parazit, ale pro mnohé kritiky zůstal právě Portét... vrcholem celého programu. Ti na této historické love story z osmnáctého století obdivovali progresivní ženskou perspektivu vyprávění nebo mistrovsky zvládnutou aktualizaci klasického žánru.



Bídníci

režie: Ladj Ly



Režisér Ladj Ly svůj celovečerní debut Bídníci zasadil do stejného místa v Paříži, kde se odehrává příběh slavného stejnojmenného románu Victora Huga, do předměstí Montfermeil. Protagonistou Lyových Bídníků je nový člen policejního týmu, který se setkává se špinavou každodenní realitou práce v boji s místními gangy a šikanujícími kolegy. Film byl inspirován pařížskými nepokoji z roku 2005, během kterých bylo zatčeno více jak dva a půl tisíce lidí a kdy shořelo přes osm tisíc aut. Podobně jako Portrét dívky v plamenech i snímek Bídníci zabodoval na festivalu v Cannes, odkud si odvezl cenu poroty. Další pochvala přišla v podobě nominace, když Francie snímek vyslala do boje o cenu americké filmové akademie Oscar pro nejlepší zahraniční film.



Slitování

režie: Arnaud Desplechin

Arnaud Desplechin je na rozdíl od dvou výše zmíněných autorů již zavedeným jménem na francouzské filmové scéně. Takřka šedesátiletý režisér má na kontě již devět celovečerních snímků. Za zmínku stojí například Učená pře aneb Můj pohlavní život nebo Králové a královna. Filmový kritik Peter Bradshaw popisuje jeho osobitý režijní styl jako "pozoruhodně matoucí a svůdně nepřímý". Ve svém nejnovějším filmu, který byl taktéž uveden v hlavní canneské soutěži, spojil Desplechin síly s jednou z nejpozoruhodnějších hereček současnosti Léou Seydouxovou, která ztvárnila zranitelnou, sociálně ohroženou svědkyni v případu vraždy staré dámy.



Mzda strachu

režie: Henri-Georges Clouzot

Festival francouzských filmů letos věnuje celou sekci režisérovi Henrimu-Georgesi Clouzotovi, známému díky svým thrillerům z padesátých let, které ovlivnily další generace filmařů. Jedním z jeho nejzásadnějších děl je adaptace stejnojmenné knihy Georgese Arnauda Mzda strachu. Dobrodružný film sleduje nemožnou misi čtyř mužů najatých ropnou firmou, kteří musí převézt dvě nákladní auta naložená výbušným nitroglycerinem nehostinnou krajinou Střední Ameriky. Podle knihy vznikla i americká adaptace se stejným názvem, kterou v roce 1977 režíroval William Friedkin, autor vynikajících snímků jako Vymítač ďábla nebo Žít a zemřít v L.A.





Loni v Marienbadu

režie: Alain Resnais



Narativní stavba této zásadní klasiky světové kinematografie z roku 1961 připomíná zrcadlové bludiště postavené M. C. Escherem, které je zaplněné bílým kouřem. Čas a filmové vyprávění v tomto díle Alaina Resnaise fungují jinak než jsme z jiných filmů zvyklí. Stejně tak Loni v Marienbadu nenabízí nic, co by se dalo nazvat tradiční zápletkou. Resnais působivě mísí přítomnost s minulostí, když sleduje dvojznačný příběh o bezejmenném páru, který se potkal (a nebo taky nepotkal) před rokem v barokním hotelu. Festival francouzského filmu nabízí unikátní příležitost, ztratit se spolu s postavami v perfekcionisticky vystavěném surrealistickém snímku, který zkoumá povahu času a vzpomínek.