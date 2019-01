Festival nezávislého filmu Sundance nabídne přes sto snímků

V Park City v americkém Utahu začíná festival nezávislého filmu Sundance. Do 3. února se na něm představí 112 snímků ze 33 zemí. Jsou mezi nimi projekty, k jejichž vzniku přispěly i hollywoodské "těžké váhy" jako Viola Davisová, Allison Janneyová, Jake Gyllenhaal nebo Julianne Mooreová. Velký prostor dostane dokumentární tvorba. V její nabídce se objeví filmy o padlých velikánech ve svém oboru jako například o producentovi Harvey Weinsteinovi, hudební legendě Davidovi Crosbym nebo zakladatelce problematické společnosti na testování krve Theranos Elizabeth Holmesové.

Festival slouží jako barometr rozvoje filmového oboru, nových hereckých tváří i experimentálních forem distribuce. Sundance se prozatím vždy novinkám přizpůsobil. Vzhledem k aktivitám společností jako Netflix, které filmy nabízejí metodou streamingu, se podle časopisu Variety letos dají očekávat spíš střídmé smlouvy s distributory.

Paul Davidson z distribuční firmy The Orchard odhadl, že většina hlavních prodejních smluv na letošním festivalu se bude pohybovat v rozpětí tří až sedmi milionů dolarů. Trend nižších nabídek začal loni, ale i přesto loňský festival dodal na trh překvapivý počet úspěšných snímků. Patřily k nim například horor Děsivé dědictví nebo komedie Sorry to Bother You.

Letos se s napětím čeká například na autobiografický film Honey Boy s Lucasem Hedgesem, na komedii Late Night s Emmou Thompsonovu nebo na remake filmu Susanne Bierové Po svatbě nominovaném na Oscara.

Sundance dává pravidelně prostor aktuálnímu dění a politice, letošním tématem je plánované rodičovství. Největší letošní hvězda festivalu nemusí pocházet z Hollywoodu. Může jí být nově zvolená členka Sněmovny reprezentantů Alexandria Ocasiová-Cortezová, která přijede podpořit dokument Knock Down the House pojednávající o politické kariéře žen v politice.

Na festivalu se objeví také tři dokumentární snímky, které prošly českým filmařským workshopem dok.incubator. Uvedeny budou v mezinárodní soutěžní sekci, do které bylo vybráno 12 filmů. Prvním je The Disappearance of My Mother od mladého italského tvůrce Beniamina Barrese, dále dokument s názvem Lapü od kolumbijských filmařů Césara Alejandra Jaimese a Juana Pabla Polanca a třetím brazilský film The Edge of Democracy od Petry Costy. Dok.incubator byl založen v roce 2010 ve spolupráci s festivalem DOK Leipzig jako think-tank poskytovatelů profesionálního vzdělávání.

Festival Sundance, spojený s hercem Robertem Redfordem, se poprvé konal v roce 1978. Skládá se ze soutěžní sekce, která zahrnuje hranou i dokumentární tvorbu, a z části nesoutěžní. V roce 2012 na něm uspěl Bohdan Sláma s filmem Čtyři slunce, který jako první český tvůrce pronikl do hlavní soutěže.