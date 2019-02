Festival ProTibet nabídne premiéru dokumentu Kauza Tibet a vernisáž

Festival ProTibet nabídne letos i premiéru dokumentárního filmu Kauza Tibet, který vznikl v produkci ostravských filmařů a mapuje 60 let od krvavého potlačení povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Zaznamenal i zoufalé činy sebeupálení, kterými bojují jednotlivci. Festival v ostravské knihovně začne 1. března. Potrvá do 28. března. Kromě Ostravy, kde tradice v roce 2002 vznikla, se objeví i v dalších městech. Řekl to koordinátor festivalu Petr Ďásek.

Letos je festival výjimečný tím, že 10. března uplyne přesně 60 let od potlačení povstání Tibeťanů. Právě při této příležitosti v Ostravě vznikl filmový dokument nazvaný Kauza Tibet.

"Nový film pojednává zejména o nucené emigraci dalajlamy a dalších tisíců následovníků, zničení 6254 klášterů i násilné smrti 1,2 milionu Tibeťanů. Dodnes jsou Tibeťané ve své zemi občany druhé kategorie bez přístupu k vyššímu vzdělání a k lepší práci. Ve snaze upoutat světovou pozornost se uchylují k zoufalému činu - sebeupalování. K dnešnímu dni se jich upálilo 154," řekl Ďásek. Dodal, že předpremiéra dokumentu se uskuteční 26. února v ostravském Minikině.

Ukázka z filmu Kauza Tibet:

Festival zahájí 1. března v Knihovně města Ostravy přednáška tibetského mnicha, který se narodil v Tibetu a vzdělání získal v Indii. Jak vypadal svobodný Tibet, si zájemci budou moci prohlédnout rovněž v knihovně na výstavě Josefa Vaniše - Tibet, která přináší unikátní fotografie z padesátých let 20. století. Vernisáž se bude konat 4. března.

Festival nabídne i několik dalších filmů. Současnou situaci v Tibetu se snažili zmapovat dva američtí filmaři ve filmu State of Control. Film Pawo zase vypráví příběh mladého tibetského muže, který utekl do exilu v Indii. Zde si musí vybrat mezi novým životem nebo bojem za svobodu Tibetu. Příběh naděje pak vypráví film Domů do Tibetu. Sleduje cestu tibetského kameníka Sonama Lamy z jeho exilového domu v USA do obsazené vlasti. Všechny filmy budou promítnuty 20. března v Minikině. Další program festivalu zájemci najdou zde.

Čínská armáda obsadila Tibet v roce 1950. Peking trvá na tom, že Tibet je historicky nedílnou součástí čínského území. Tvrdí, že jeho vláda této oblasti přinesla prosperitu a stabilitu a odmítá obvinění tibetských exulantů a ochránců lidských práv z represe. O devět let poději vypuklo povstání. Čínská armáda ale proti povstalcům tvrdě zakročila, přičemž zásah nepřežilo 87 tisíc Tibeťanů. Zdejší duchovní vůdce dalajlama následně uprchl do indického exilu.