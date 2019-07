Festival ve Varech představí čínský film Portrét mozaikou

V hlavní soutěži karlovarského festivalu se ve středu představí snímek reprezentující čínskou kinematografii, která zažívá v posledních letech renesanci. Vyhlášeni budou vítězové soutěže o nejlepší vertikální film, tedy formát, který lze nejlépe sledovat na mobilních telefonech. Večer mohou všichni, kdo půjdou kolem, poslouchat koncert Miroslava Žbirky a Karlovarského symfonického orchestru, který se koná v rámci dnešního Dne města a kraje.

"Po mnoha letech se nám podařilo do hlavní soutěže dostat čínský snímek, což nás potěšilo, protože čínské filmy zažívají velkou renesanci, hlavně na velkých festivalech," řekl programový ředitel festivalu Karel Och.

Karlovarský soutěžní snímek se jmenuje Portrét mozaikou a vypráví příběh čtrnáctileté dívenky, která oznámí rodičům, že je těhotná, a za otce svého dítěte oznámí velice nečekanou osobu. Diváci sledují, co se na vsi stane. Je to film pro velké plátno a těšíme se na to, jak na něj budou diváci reagovat," řekl Och.