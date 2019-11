Film Amnestie ukazuje události po roce 1989

Složitost období po roce 1989 popisuje film Amnestie režiséra Jonáše Karáska, který se odehrává v době největší vzpoury ve vězeňské historii bývalého Československa. Na pozadí dramatických událostí ve věznici pro nejtěžší případy v Leopoldově z roku 1990, kdy vyhlásil nový prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii, se odehrává příběh o manipulaci, násilí a zradě. Thriller líčící dramatické události doby a ukazující dopad vzpoury na svět mimo oblast věznice dorazí do tuzemských kin 14. listopadu.

"Je konec 80. let, doba nebývalých změn a jeden zloděj, ambiciózní manželská dvojice, mladá manipulátorka a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení revoluce jako sametové nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné," podotkl k filmu režisér Karásek.

Hrají v něm Aňa Geislerová, Roman Luknár, Ján Jackuliak, Filip Kaňkovský, Norbert Lichý nebo Marek Vašut. Snímek se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve věznici v Mladé Boleslavi, točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část filmu vznikala na Slovensku, kde Leopoldov leží.

"Při natáčení mi probíhalo hlavou, že svět je stavěný pro predátory. Že vlastní přesvědčení je skutečně jen osobní věcí každého z nás. Nemůžeme nikomu nic nutit, ani nikoho soudit, jen podle vlastního svědomí věřit tomu, v co věříme. Ale v žádném případě se člověk nesmí stavět proti svému svědomí. Ovšem ta postava, co hraji já, je spíše ze světa predátorů," uvedla ke své roli Geislerová.

Za titulní píseň tvůrci vybrali Pasážovou revoltu Karla Kryla v podání Davida Kollera, Richarda Müllera a Viki Olejárové. Za aranžmá s romanticko-symfonickém provedení stojí hudebník Nikolaj Nikitin, zpěváky doprovází Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu s dirigentem Peterem Valentovičem. "Když jsem ji slyšel poprvé, povídám si: ´To je trošku mimo mísu, ta písnička v dnešní době...´ Ale pak jsem se zamyslel podruhé a řekl jsem si, že marná sláva, že už je zase aktuální. Bohužel," sdělil k písni Vašut.

Poté co prezident Havel v roce 1990 vyhlásil rozsáhlou amnestii, pachatelé těžkých zločinů v leopoldovské věznici, kterých se amnestie netýkala, vyhlásili hladovku a následně na mnoho dní celou věznici obsadili. Vzpoura trvala téměř dva týdny, ukončit ji musela až policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlouvavý zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. "Nehledejme vinu na Václavu Havlovi. Je důležité, co udělal pro to, aby nám všem bylo lépe a svobodněji. V listopadu 89 jsme našli cestu, jak se osvobodit jako společnost, je ještě nutné najít cestu k osobní svobodě," konstatoval producent Maroš Hečko.

Uvedení snímku Amnestie bude doprovázet vernisáž naplánovaná na 17. listopadu do pražské Lucerny, která otevře výstavu děl malíře Jozefa Danglára Gertli. Stejnojmenná kniha Amnestie s podtitulem Svoboda jako tlustá čára za minulostí vyšla v polovině října v nakladatelství Slovart.