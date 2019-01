Film Cesta vede do Tibetu se dočká obnovené premiéry

Do českých kin se v únoru dostane cestopis z Tibetu z roku 1954, který získal několik cen, ale v tehdejším Československu ho pak cenzura zakázala. V roce 1953 ho v Tibetu natočili režisér Vladimír Sís a kameraman Josef Vaniš. V digitální podobě bude mít snímek Cesta vede do Tibetu, který zachycuje místa mnohdy již neexistující, premiéru 19. února. Sdělil to Viktor Kuna za distribuční projekt Dech hor.

Sís s Vanišem se v letech 1953 až 1955 zúčastnili natáčení čínsko-československého dokumentárního filmu o stavbě velehorské silnice. V té době již byl Tibet několik let okupován Čínou, která jej v roce 1951 prohlásila za svou autonomní oblast, čínská armáda však teprve začínala ničit tisíce tibetských klášterů. Čeští filmaři proto ještě některé z nich zaznamenali. Číňané zničili většinu z 6254 klášterů, zachovalo se jich pouze 13.

Kvůli neshodám s čínskými filmaři vznikly nakonec tři verze filmu, a to pro Československo, pro Čínu a pro festivaly, uvádí Kuna. Jediná dnes známá verze, která se zachovala, byla určena pro distribuci v československých kinech. V roce 1955 snímek získal ocenění na festivalech v Benátkách a v Karlových Varech, avšak teprve v roce 1956 povolila cenzura jeho uvedení v kinech. Na konci 50. let bylo promítání opět zakázáno.

Doprovodný komentář je poznamenán cenzurou a vypovídá o situaci v československé kinematografii, která byla v té době zasažena režimem stejně tvrdě jako jiné umělecké obory. Obrazová složka filmu však přesto zůstává unikátním historickým svědectvím.

Z pobytu československých filmařů vzniklo i pět obrazových knih a čtyři výstavy. Fotografovali i přírodu a obyvatele drsného vysokohorského kraje opředeného až do 20. století romantickým tajemnem. Romantika se z představ Evropanů vytrácela s tím, jak na Západ pronikaly informace o utrpení Tibeťanů pod čínskou nadvládou.

Filmaři se setkali i s tehdy devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem před jeho odchodem od exilu i pančhenlámou Čhökji Gjalcchänem. Snímky ze setkání 14. dalajlama viděl při své návštěvě Prahy v roce 1990. Zemi pak navštívil opakovaně; s rostoucí ekonomickou silou Číny však mnozí nejen čeští státníci kvůli obchodu s komunistickou zemí setkání s ním zvažují.