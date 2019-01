Film Jan Palach má šest nominací na Ceny české filmové kritiky. Domestik získal čtyři

Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky 2018 má film režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach, posbíral jich šest. Klaustrofobní drama o destrukci sportovce i vztahu Domestik získal čtyři nominace. Sdružení českých filmových kritiků zveřejnilo přehled nominací na webu. Vyhlášení výsledků se uskuteční v Divadle Archa v sobotu 2. února.

Snímek Jan Palach měl premiéru loni 21. srpna na výročí srpnové okupace z roku 1968. Na rozdíl od trilogie Agnieszky Hollandové Hořící keř, jejíž děj začíná okamžikem studentova sebeupálení, Sedláčkův film sleduje poslední rok a půl Palachova života. Ukazuje, jak se změnila atmosféra v tehdejším Československu, jakým vývojem prošlo jeho vnímání společnosti a snaží se ukázat, co ho vedlo k jeho činu. Diváka celým filmem s relativně dlouhou stopáží 120 minut více či méně důrazné náznaky připravují na to, co se nakonec stane.

Čeští kritici nominovali snímek v kategoriích film roku, režie, scénář, nejlepší herec, nejlepší herečka a objev roku. Autorkou scénáře je Eva Kantůrková, Palacha hraje Viktor Zavadil a Palachovu matku Zuzana Bydžovská. Zavadil se uchází i o cenu pro objev roku.

Vedle Zavadila získali nominace na nejlepšího herce Karel Dobrý za roli hastrmana alias barona de Caus ve filmu Ondřeje Havelky Hastrman a Martin Huba, který ztvárnil prvního československého prezidenta ve snímku Hovory s TGM. Bydžovské konkuruje Jenovéfa Boková za roli hlavní hrdinky Anežky ve filmu Chvilky a Tereza Hofová za roli Šarloty ve filmu Adama Sedláka Domestik.

Sedlákův debut se uchází i o cenu pro nejlepší film a režii a audiovizuální počin. Film je portrétem vrcholového cyklisty, který se snaží vymanit z role domestika, závodníka podřizujícího se týmové režii, a ve snaze o výkon si domů pořídí kyslíkový stan. Zahleděn jen do své sportovní kariéry nevnímá, že jeho žena Šarlota touží po dítěti.

V kategorii Nejlepší film doplňuje snímky Jan Palach a Domestik film Všechno bude režiséra Olma Omerzua. Akademici snímek nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů, do užší nominace se však neprobojoval. Film Všechno bude vznikl v česko-slovinsko-slovensko-polské koprodukci. Inspirací pro něj byla policejní zpráva o třináctiletém chlapci, kterého v autě zastavila policie. Omerzu pak natočil netradiční road movie o dvou chlapcích, kteří se v ukradeném autě vydávají na cestu přes republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít.

Vyhlášení výsledků se uskuteční na slavnostním večeru v Divadle Archa v sobotu 2. února v přímém přenosu České televize. Večer budou moderovat herci Jana Plodková a Jiří Havelka.

Nejlepším filmem roku 2017 se stalo česko-slovenské drama Špína.