Film "Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři" míří do kin

Film scenáristy a režiséra Radu Judeho "Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři" připomíná roli Rumunska ve druhé světové válce, kdy až do roku 1944 stálo na straně nacistického Německa. Název snímku je větou, která zazněla na radě rumunských ministrů v roce 1941 a zahájila etnické vyhlazování na východní frontě. Držitel hlavní ceny Křišťálového glóbu za nejlepší film z festivalu v Karlových Varech vstoupí do kin 28. února.

Černá komedie popisuje přípravy rekonstrukce skutečné události z roku 1941, kdy rumunská armáda na východní frontě spáchala etnický masakr v okupované Oděse. Mladá divadelní režisérka Mariana v podání Ioany Iacobové se snaží o věcný přístup a využívá formu oblíbených rekonstrukcí vojenských střetů v podání spolků vojenské historie. Během příprav se však střetává se urputnou snahou historii zlehčit, relativizovat a poupravit.

Snímek zachycuje rozporuplné vnímání generála a politika Iona Antoneska v dnešním Rumunsku. Antonescu byl po válce odsouzen za válečné zločiny a popraven. Spojenec Adolfa Hitlera má na svědomí životy stovek tisíc lidí, především Židů z území, která rumunské jednotky v oné době obsadily. Film se zaměřuje na masakr Židů v okupované Oděse, který měl přes 18 tisíc obětí.

Podle Judeho je podstatnější ukazovat národ v momentech, kdy byl viníkem tragických událostí, než ve chvílích, kdy se stal obětí. "Pokud národ ukážete jako viníka něčeho hrozného, mnohem více to diváky vede k zamyšlení. Nad odpovědností a vůbec rizikem, že se něco takového může stát," uvedl Jude před světovou premiérou v Karlových Varech.

Porota karlovarského festivalu vyzdvihla stále důležité téma antisemitismu, formálně podle ní film odkazuje k legendám kinematografie Jeanu-Lucu Godardovi či Orsonu Wellesovi. Film získal i cenu Europa Cinemas Label za nejlepší evropský film v hlavní soutěži a v soutěži Na východ od Západu. Jeho koproducenty byly Rumunsko, Česká republika, Francie, Bulharsko a Německo.

Jednačtyřicetiletý režisér Jude vystudoval v roce 2003 filmovou režii na Univerzitě médií v Bukurešti. Jako asistent režie se podílel na filmech Costy-Gavrase Amen či Cristiho Puiua Smrt pana Lazaresca. Natočil kolem stovky reklam a několik krátkometrážních snímků, včetně nejoceňovanějšího krátkého rumunského filmu Lampa s čepicí z roku 2006. Jeho celovečerní debut Nejšťastnější dívka na světě (2009) získal cenu Mezinárodní konfederace uměleckého a esejistického filmu na festivalu v Berlíne, kde v roce 2015 obdržel Stříbrného medvěda za režii snímku Aferim!. O rok později Radu debutoval v Národním divadle v Temešváru, kde režíroval adaptaci Bergmanových Scén z manželského života. Jeho další film Zjizvená srdce získal mimo jiné Zvláštní cenu poroty na MFF Locarno.