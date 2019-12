Film Maják uvede v lednu pětice spřízněných kin

Britský film Maják, který se v tuzemsku nedočká klasického distribučního uvedení, promítne v lednu v Česku pětice spřízněných kin. Práva na promítání filmu si domluvila pražská kina Aero, Bio Oko a Světozor, královéhradecké kino Bio Central a brněnské Univerzitní kino Scala. Černobílý film odehrávající se na izolovaném ostrově v Nové Anglii na konci 19. století vypráví příběh strážce majáku a jeho asistenta. V hlavních rolích se objevují Willem Dafoe a Robert Pattinson. Za kina o tom informovala Magdaléna Novotná.

Drama Maják je druhý celovečerní snímek Roberta Eggerse. Premiéru měl na letošním festivalu v Cannes, kde vzbudil zájem zahraničních médií. Poptávka po uvedení filmu v Česku se objevila na řadě internetových fór i sociálních sítích kin.

"Fanoušci nám psali a zajímali se, zda bude film v kinech. Byly jich desítky, a tak jsme jim chtěli udělat radost a věnovat promítání jako takový malý dárek. Zatím máme nasazených pouze pár projekcí a uvidíme, jak půjdou předprodeje a zda budeme přidávat další," uvedl zástupce participujících kin Petr Jirásek.

Režisér a scenárista Eggers na sebe strhl pozornost žánrových fanoušků i vyznavačů artových snímků debutem Čarodějnice. V Majáku obsadil do hlavních rolí Pattinsona známého ze ságy Stmívání a Dafoea, který bývá často obsazován do rolí nejrůznějších zloduchů. Ve filmu ztvárňují role nového nezkušeného asistenta a větrem a lety ošlehaného, ale alkoholu propadlého námořníka. Jejich soužití se začne propadat do šílenství a paranoie.

"Strhující kompozice černobílé kamery v kombinaci s precizní zvukovou režií utvářejí přízračnou, ale současně uhrančivou atmosféru, do které se spolu s postavami propadnou také diváci. Eggers vytvořil vrcholně estetickou a všechny smysly atakující podívanou, která v sobě snoubí vytříbenou krásu i dravou krutost," sdělil k filmu dramaturg kina Aero Jiří Flígl.

Maják se objevuje v zahraničních žebříčcích nejlepších filmů roku 2019 a jeho režisér Eggers bývá zařazován spolu s Arim Asterem (Slunovrat) či Jordanem Peelem (My) k nejprogresivnějším žánrovým tvůrcům současného Hollywoodu.