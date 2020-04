Film Skutok sa stal o únosu prezidentova syna bude mít premiéru on-line

Slovensko-český snímek Skutok sa stal, který měl být původně uvedený do tuzemských kin 4. června, bude divákům dostupný v on-line premiéře od 30. dubna. Režisérka Barbora Berezňáková se ve filmu vrací ke slovenské historii 90. let minulého století. S využitím různých filmových formátů připomíná přepadení a únos syna prezidenta Michala Kováče i doposud neobjasněnou vraždu bývalého policisty Róberta Remiáše z 29. dubna roku 1996.

Distributor DAFilms.cz vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru zvolil nezvyklý způsob novinářské projekce, kdy zástupcům médií zaslal odkaz, aby film mohli s předstihem zhlédnout on-line. Snímek byl doposud uveden v sekci Česká radost na loňském Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a rovněž v české soutěži na festivalu Jeden svět.

"V současné nepřehledné situaci, kdy není jisté, kdy by mohla proběhnout klasická premiéra v kinech, jsme se rozhodli přesunout premiéru filmu do on-line prostředí a u příležitosti výročí od vraždy Róberta Remiáše jej zpřístupnit českým divákům. Ukazuje se, že tato forma distribuce dokáže v současné době alespoň částečně nahrazovat zážitky z kin, proto věříme, že i touto cestou si film najde co nejvíce diváků," sdělila koproducentka Hana Blaha Šilarová z produkční společnosti Frame Films.

Režisérka Berezňáková netradiční formou vykresluje divokou dobu 90. let na Slovensku a naznačuje její možný přesah až do současnosti. Ukazuje politickou scénu za vlády premiéra Vladimíra Mečiara, odkrývá její možné propojení s tajnými službami a následný vliv podnikatele Mariána Kočnera, který v je v současnosti ve vazbě v souvislosti s vraždou novináře Jána Kuciaka.

Trailer k filmu Skutok sa stal

"Film Skutok sa stal není jen o vraždě nebo o samotném únosu. Je to o prostředí, ve kterém žijeme. Jsem přesvědčená, že precedens nepotrestaného trestného činu se volně nadále šíří a dělá z nás všech oběti systému. Ačkoliv tyto zločiny, které se děly na Slovensku, nemusely v té době tolik rezonovat českou společností, film mimo jiné poukazuje na to, jaký dopad měla doba 90. let na současnost. A toto neblahé dědictví máme v našich zemích velmi podobné," popisuje téma režisérka Berezňáková.

Po snímcích Mečiar od Terezy Nvotové a Ukradený stát od Zuzany Piussy je Skutok sa stal dalším příspěvkem ženské režisérky, který reflektuje současné dění ve slovenské společnosti a snaží se rozklíčovat vliv událostí minulé doby. Berezňáková téma zpracovává s originálním formálním přístupem, ve snímku kombinuje černobílý formát s barevným formátem v tehdejší kvalitě VHS záznamů. V případě rozplétání zločinu nespoléhá na strohé vrstvení faktů, ale odkrývá jednotlivé vrstvy postupně a vypráví celý příběh s detektivní poutavostí hraného filmu.