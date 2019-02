Filmové Oscary znají své majitele, mluvilo se o rasismu i menšinách

Cenu americké filmové akademie Oscar pro nejlepší film loňského roku získal snímek Zelená kniha režiséra Petera Farrellyho. Celkem film získal tři zlaté sošky - kromě nejlepšího filmu také za původní scénář a pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Nejvíce ocenění si z letošního 91. ročníku udílení Oscarů odnesl film o britské kapele Queen a jejím zpěvákovi Freddiem Mercurym Bohemian Rhapsody, který posbíral čtyři zlaté sošky. Po třech cenách kromě Zelené knihy dostala ještě Roma režiséra Alfonsa Cuaróna a akční sci-fi Black Panther.

Film Zelená kniha líčí příběh nesourodé dvojice mužů, kteří v 60. letech cestovali po rasismem prostoupeném jihu USA. Komedie založená na skutečném příběhu špičkového černošského pianisty Donalda "Dona" Shirleyho a jeho bělošského osobního asistenta Tonyho "Pyska" Vallelongy vychází ze skutečných událostí. Právě za ztvárnění Donalda Shirleyho dostal na slavnostním večeru zlatou sošku v kategorii herec ve vedlejší roli Mahershala Ali, který tuto cenu získal již za film Moonlight z roku 2016.

Nejlepší herecký výkon

Za nejlepšího herce ve filmu natočeném v loňském roce označila americká filmová akademie sedmatřicetiletého Ramiho Maleka, který si zahrál rockovou ikonu Freddieho Mercuryho v životopisném snímku Bohemian Rhapsody. Film režiséra Bryana Singera si na konto připsal nejvíce zlatých sošek. Kromě hereckého výkonu Maleka akademie ocenila také zvuk, zvukové efekty a střih filmu. Film tak proměnil čtyři z pěti nominací.

”I am the son of immigrants from Egypt. I’m a first generation American. My story is being written right now.” - Rami Malek #Oscars⁠ ⁠



