Filmoví distributoři chtějí zařazení do podpůrného programu, žádají schůzku s ministrem

Filmoví distributoři se nevzdávají a chtějí o svém možném zařazení do programu COVID-kultura jednat s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). Překvapilo je, že do programu na podporu podnikatelů v kultuře zasažených koronavirem nejsou zařazeni. Ředitel filmové distribuce Bontonfilmu Ondřej Kulhánek sdělil, že ministra žádají o schůzku, kde chtějí předložit své argumenty.

Program COVID-kultura má kompenzovat pořadatelům kulturních akcí ztráty způsobené koronavirem. V programu je připraveno 900 milionů korun, spuštěn byl 18. srpna. Za první den ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) evidovalo žádosti za 6,9 milionu korun.

Unie filmových distributorů (UFD) a zástupci filmové obce ale minulý týden upozornili, že filmová distribuce je z podpory vyloučena. Připomněli, že kvůli okamžitému uzavření kin měli distributoři a kina od počátku nouzového stavu veliké ztráty a distributoři vložili peníze do uvedení filmů, jejichž premiéry musely být zrušeny. "V tomto je situace totožná s marně vynaloženými náklady v oblasti performing arts (múzických umění) nebo filmových festivalů, které jsou do programu zahrnuty," uvedla unie.

Pomoc se odvíjí od možností státního rozpočtu

"Program COVID-kultura MPO připravovalo ve spolupráci s ministerstvem kultury a projednával se s podnikatelskými subjekty z oblasti kulturně-kreativního průmyslu. Výsledná podoba je kompromis možného," sdělila Miluše Trefancová z MPO. Doplnila, že i podnikatelé v oblasti kreativního průmyslu mohou čerpat podporu z jiných programů, které vznikly kvůli koronaviru. Další případná pomoc se mimo jiné odvíjí od možností státního rozpočtu, dodala.

"Vítáme snahu MPO pomoci kreativnímu businessu, ale jsme překvapeni, že je z něj vyčleněný filmový sektor - s tím jsme psali ministrovi s žádosti o schůzku, kde rádi svůj pohled budeme prezentovat a dáme k dispozici i argumenty. Teď čekáme na reakci ministerstva," uvedl Kulhánek.

"Unie filmových distributorů neshledává důvod k vyřazení podnikatelů z oblasti kinodistribuce z okruhu žadatelů programu, považuje to za nesystematické a diskriminační. Filmová distribuce byla výrazně zasažena, tak jako jiná zahrnutá odvětví," dodala UFD.

V Česku loni zavítalo do kin přes 18,3 milionu diváků, což je o 12 procent víc než předloni. Tržby se meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun. Průměrné vstupné se loni meziročně zvýšilo ze 138,82 koruny na 142,83 koruny. Ekonom Lukáš Kovanda z toho už na začátku nouzového stavu vyvodil, že průměrná měsíční ztráta kin, která by vznikla neúčastí veškerých diváků, by se pohybovala kolem 200 milionů korun.