Herec Ladislav Županič je též výborným dabérem

Jméno herce Ladislava Županiče, který 9. srpna oslaví 75. narozeniny, je pro mnohé spjato především s pražským Hudebním divadlem v Karlíně. Zde vytvořil desítky úspěšných rolí a v divadle také řediteloval. V posledních letech si zahrál například v Divadle na Fidlovačce. Županič je znám i z filmu, televize a rozhlasu a rovněž z dabingu - jeho hlasem v Česku mluví například hvězdný Clint Eastwood, herec nadaboval jeho vrcholné role.

Prostějovský rodák studoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a s divadlem začínal v Praze v někdejším divadle Paravan. Třicet let pak působil v karlínském souboru, deset let byl jeho ředitelem. Za dobu, kdy stál Županič v jeho čele, mělo premiéru 27 inscenací, za něž divadlo dostalo osm prestižních cen Thálie, a uskutečnilo dvě úspěšná turné do Japonska. Jednu z Thálií získal přímo i Županič, a to za výkon v roli Albína v muzikálu Klec bláznů. Herec je též držitelem Thálie 2015 za celoživotní herecko-pěvecké mistrovství.

Ve filmu Županič ztvárnil například Pražáka Rumlena v Menzelově filmu Vesničko má středisková nebo sluhu v Troškově pohádkách Princezna ze mlejna 1 a 2.