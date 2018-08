Herec Radek Holub slaví padesátiny

Herec Radek Holub, který 22. srpna oslaví padesátiny, na sebe poprvé upozornil na počátku 90. let, kdy jako student divadelní fakulty vytvořil Cyrana v inscenaci spolku Kašpar. Poměrně brzo se také prosadil ve filmu. V roce 1993 dostal nabídku od režiséra Jana Hřebejka na roli v muzikálu Šakalí léta a tentýž rok také exceloval v televizním dramatu Kráva režiséra Karla Kachyni. Hlavní část divadelní kariéry spojil s Divadlem Na zábradlí, hrál nebo hraje i na dalších scénách.

Pražský rodák se od mládí věnoval sportu a hrál divadlo. Na přelomu 80. a 90. let studoval na pražské DAMU, ale studia nedokončil. Na výzvu režiséra Petra Lébla přešel do Divadla Na zábradlí, kde vytvořil řadu výrazných rolí (například Treplev v Rackovi). Holub ale hrál nebo hraje na dalších scénách, v Divadle na Jezerce, Dejvickém divadle či v Divadle na Vinohradech. Jeho vzhled jej často předurčuje spíše do záporných nebo komických a nevyrovnaných charakterů. Účinkoval v mnoha televizních snímcích, ve filmech (Kráva, Učitel tance, UŽ a Stůj, nebo se netrefím) nebo v seriálech (Zdivočelá země, Černí baroni).

Životní partnerkou Radka Holuba je herečka Bára Hrzánová, mají spolu syna Antonína. V roce 2001 získal Holub cenu Thálie pro mladého umělce do 33 let v oboru činoherní tvorby.