Herečka Argentová popřela, že měla sex s nezletilým

Italská herečka Asia Argentová, která rozpoutala kampaň #MeToo, popřela, že měla sex s nezletilým. Deník The New York Times (NYT) v neděli napsal, že žalobou kvůli údajnému sexuálnímu útoku jí hrozil o 20 let mladší herec a hudebník Jimmy Bennett. Dvaačtyřicetiletá herečka podle NYT nedávno spor urovnala tím, že mu zaplatila 380 tisíc dolarů (8,6 milionu korun). Obviněním filmového producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního násilí Argentová loni spustila kampaň #MeToo upozorňující na sexuální obtěžování.

"Nikdy jsem s Bennettem sex neměla," uvedla Argentová v prohlášení. Vztah s Bennettem označila za "pouze přátelský". Skončil poté, co vystoupila proti Weinsteinovi a Bennett ji "neočekávaně požádal o přehnanou sumu peněz", tvrdí herečka.

Záležitost prý urovnal její tehdejší přítel, proslulý americký kuchař Anthony Bourdain. "Anthony se obával negativní pozornosti, již by na nás mohla přivolat taková osoba, kterou pokládal za nebezpečnou. Rozhodli jsme vyřídit Bennettovu žádost soucitně a peníze jsme mu dali," uvedla herečka.

NYT na základě dokumentů, které si vyměnili právníci Argentové a Bennetta, uvedl, že k údajnému útoku došlo v roce 2013 v jednom kalifornském hotelu. Bennettovi tehdy bylo 17 let a Argentové 37. V Kalifornii je přitom zákonná věková hranice pro sex 18 let.

Bennett ve svém oznámení záměru podat žalobu údajně tvrdil, že styk byl pro něj traumatizující a poškodil jeho kariéru. NYT napsal, že má k dispozici i selfie fotografii zachycující Argentovou a Bennetta společně v posteli.

Argentová a Bennett si spolu zahráli už ve filmu z roku 2004 Srdce je zrádná děvka, v němž ztvárnili role matky-prostitutky a jejího syna.