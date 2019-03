Hermiona v komiksovém světě? Watsonová je spojována s Marvelem

V komiksovém studiu Marvel lanaří Emmu Watsonovou do blíže nespecifikované role v chystaném filmu Černá vdova. Superhrdinku, jež patří do týmu Avengers, hraje Scarlett Johanssonová a po Captain Marvel půjde v rámci marvelovek o druhou ženskou postavu, která dostane svůj vlastní film. S informací přišel server That Hashtag Show (THS).

Australská režisérka filmu Cate Shortlandová (Lore) společně se scenáristy Jacem Schaefferem a Nedem Bensonem hledají herce hned pro čtyři různé postavy a v jejich hledáčku jsou i další hvězdná jména.

Watsonová, známá především jako Hermiona z Harryho Pottera, je spojována s rolí jakéhosi "ženského Jamese Bonda" a měla by ve filmu dostat velký prostor. O roli se podle zdrojů THS uchází také další trojice méně známých hereček: Alice Englertová, Dar Zuzovskyová a Florence Pughová.

K roli hlavního záporáka má pak momentálně nejblíže Andre Holland (Moonlight), který podle Marvelu nejlépe splňuje požadavky na postavu, jež má být sebevědomá, chytrá a přitažlivá.

Zbylé dvě role jsou pak spíše vedlejší. Zde se však tvůrci snaží zlákat další známá jména. Ženské obsazení by mohlo získat posilu v podobě oscarové herečky a další Britky, Rachel Weiszové, jež byla letos Filmovou akademii nominována za svůj výkon ve Favoritce. Ohledně mužské role byl pak osloven Alec Baldwin (Pořád jsem to já, BlacKkKlansman) a Sebastian Koch (Most špionů).

Johanssonová toužila jako Černá vdova po svém samostatném filmu několik let, minulý rok jí pak vedení studia přání oficiálně splnilo. Zatím se předpokládá, že film by se mohl v kinech objevit koncem příštího roku.