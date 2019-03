Captain Marvel: další povedená komiksovka ve stylu akční komedie

Povstaňte, zrodila se nová hrdinka. Dva měsíce před očekávaným Avengers: Endgame vypustil Marvel do kin Captain Marvel. Úspěšné představení nové superhrdinky Carol Danversové bylo pro budoucnost dalších filmů ze světa Marvel Cinematic Universe naprosto klíčové. Nejen proto, že jde o první film, kdy je hlavní hrdinkou žena, ale především kvůli tomu, že právě Captain Marvel má být tou, která bude v následujících letech hlavním středobodem nové éry Avengers. A Marvelu se to zase povedlo. Fanouškům představuje lehce netradiční origin story zabalený v líbivém devadesátkovém feelingu o zrodu možná až přespříliš mocné hrdinky.

Přichází jako poslední těsně před finální odvetou s ultimátním padouchem Thanosem, přesto je však její zrod v superhrdinku po chronologické stránce právě tím prvním. Captain Marvel se odehrává v 90. letech. V době, kdy načítání souborů na počítači trvá třeba i minutu, v době, kdy ředitel S.H.I.E.L.D.U Nick Fury (Samuel L. Jackson) ještě nemá pásku přes oko a v době, kdy zuří galaktická válka mezi dvěma mimozemskými rasami, zatímco lidstvo stále ještě žije v domnění, že mimozemský život ani neexistuje.

Carol Danversová (Brie Larsonová) žije na planetě Hala, domově mimozemské rasy Kree, která ji vytrénovala ve svou válečnici v boji proti nepřátelské rase Skrullů. Stále se jí však vrací vzpomínky na minulost, různé střípky jsou pro ní jednou velkou neznámou a není schopna si pořádně vzpomenout. Když pak při jedné misi doslova spadne na Zem a proboří se střechou videopůjčovny, začne všechno pomaloučku dávat smysl...

Právě skládačka střípkovitých vzpomínek postupně odkrývající zrození Carol Danversové jakožto mocné superhrdinky dělá z Captain Marvel trochu odlišný origin oproti těm, které dostali Captain America, Iron Man, Thor, Doctor Strange či Black Panther. Captain Marvel je tedy hned od začátku obdařena superschopnostmi, což je možná trochu na škodu - ta přeměna z obyčejného smrtelníka v superhrdinu zkrátka chybí. Režisérské duo Anna Bodenová, Ryan Fleck (Něco jako komedie) však našlo jinou cestu, jak přesto do filmu šikovně napasovat emocionální momenty, díky nímž si fanoušci k novému členovi Avengers zaručeně vytvoří kladný vztah. V tomhle ohledu má na tom především velký podíl postava pilotky amerického letectva Marie Rambeauové (Lashana Lynchová).

"Kočičí" komedie

Dojemné chvilky sice přijdou, jinak jde ale ze strany Marvelu převážně o sázku na jistotu v podobě už tolikrát zpracované, leč pokaždé fungující a stále neomrzené akční komedie, kde září především Nick Fury, který pohotově hláškuje a zároveň laškuje s kočkou jménem Goose, jež si několik scén suverénně krade pro sebe. Společně s Carol je dobrodružná jízda této trojice nejsilnější stránkou filmu. I přes pomalejší úvod, který se odehrává ve vesmíru, se nakonec na Zemi rozjede sympatická "buddy comedy" umocněna devadesátkovou atmosférou a na poměry Marvelu opravdu vydařeným soundtrackem.

Co se týče akce, té je jako obvykle dostatek. Osobní souboje nijak zvlášť nenadchnou, no když se začne střílet různými lasery a jsou do toho navíc zapojeny vesmírné lodě, tak si po digitální stránce není na co stěžovat. Jinak ale i tuto marvelovku trápí stejný neduh jako většinu ostatních: chybí pořádný záporák. Generál Skrullů Talos (Ben Mendelsohn) zaujme, ale není zde nikdo, kdo by dokázal hlavní hrdinku opravdu dostat do úzkých.

S potěšením můžeme oznámit, že přes jisté obavy ještě před vypuštěním filmu, se rozhodně nejedná o žádnou zbytečně feministickou nálož. Captain Marvel je sice rázná, s ničím se moc nepáře a dávat rozkazy jí nikterak nedělá problém. Vše se ale odvíjí v naprosto přirozeném duchu a fanoušci už se musí těšit na to, až se poprvé setká s postavami podobného ražení. Svým humorem bude například pro Thora jistě vítanou výzvou.

Až příliš mocná hrdinka?

Oscarová herečka Larsonová veškeré pochyby o tom, že by nemusela do role úplně pasovat, rozmetá už během prvního setkání s Furym. Jednak umí být zábavná a jednak umí prodat svůj nesporný herecký talent, když dojde na oněch pár vážných momentů. Postavy Captaina Americy a Thora rostly na popularitě v průběhu dalších filmů a podobně vzestupnou trajektorii se nejspíš vydá i Captain Marvel. Její obrovská síla, kdy projede obrovskou válečnou lodí jako nůž máslem a menší rakety jedním máchnutím "odfackuje" do věčného zapomnění v kombinaci s živelnou a humornou stránkou osobnosti byly jen ukázkou zjevného potenciálu.

S velkou sílou však přichází velká zodpovědnost, a stejně jako Spider-Man by si měli na tohle dávat bacha i tvůrci budoucích marvelovek. Na základě toho, co totiž Carol v poslední třetině filmu předvedla, si lze snadno představit, že by Thanose (bez rukavice s kameny nekonečna) odrovnala raz dva. Její superschopnosti jsou nesmírně impozantní a bude zajímavé sledovat, jak s nimi mezi "obyčejné smrtelníky" Avengers zapadne.

Jako příjemná, v ničem přelomová jednohubka před horlivě očekávanou čtverkou Avengers funguje Captain Marvel bez problémů. Tvůrci potěšili lehce odlišnou výstavbou originu, zajímavým soundtrackem a hojným zapojením Nicka Furyho, který si s Carol okamžitě padl do noty. Jednou, dvakrát navíc diváka nějakým tím zvratem překvapí.