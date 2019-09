Hlavní cenu získal brazilský film Pacificado.

Hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu ve španělském San Sebastiánu získal brazilský snímek Pacificado, který přibližuje život v chudých a gangy ovládaných čtvrtích v Riu de Janeiro. Snímek dosud neznámého amerického režiséra Paxtona Winterse s řadou neherců si kromě Zlaté mušle pro nejlepší film odnesl ze sobotního galavečera i Stříbrnou mušli pro nejlepšího herce a cenu poroty za kameru. Informoval v noci na dnešek deník La Vanguardia.

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon dostal brazilský herec belgického původu Bukassa Kabengele za roli bývalého šéfa zločinců, který se po 13 letech ve vězení vrací do favely v Riu. Kvůli své třináctileté dceři se ale snaží nevrátit k dřívějšímu zločineckému způsobu života.

Winters čerpal z vlastních zkušeností, ve favele v Riu totiž žil sedm let. Odešel tam původně kvůli ženě, do níž se zamiloval. Láska netrvala dlouho, ale on v nebezpečné čtvrti zůstal, ač násilí gangů tam bylo na denním pořádku. "Nedřív jsem chtěl utéct, ale pak jsme analyzoval svůj strach a rozhodl se zůstat," uvedl v San Sebastiánu Winters.

Film Pacificado podle něj není dokument, ač v něm hrají neherci a zahrnuje i autentické záběry střelby. Pro Brazílii jde o první Zlatou mušli z festivalu v San Sebastiánu.

Na galavečeru v baskickém městě na severu Španělska bodovalo také drama La Trinchera Infinita (Nekonečný zákop) o muži, který se za frankistické diktatury ve Španělsku třicet let skrýval ve vlastním domě před represemi režimu. Tři baskičtí režiséři Aitor Arregi, Jon Garaňo a Jose Mari Goenaga za film dostali Stříbrnou mušli za nejlepší režii a snímek si odnesl i cenu poroty za nejlepší scénář.

Stříbrnou mušli pro nejlepší herečku získaly v San Sebastiánu dvě ženy - Španělka Greta Fernándezová za španělský snímek La Hija de un Ladrón (Dcera zloděje) a německá herečka Nina Hossová za film Das Vorspiel (Konkurz) z německo-francouzské koprodukce.

Už v pátek se na festivalu v San Sebastiánu rozdávaly ceny Donostia za přínos světové kinematografii. Ocenění nazvané podle baskického jména města, kde se festival od roku 1953 koná, převzala z rukou irského zpěváka a lídra skupiny U2 Bona španělská herečka Penélope Cruzová. Stejnou cenu dostal v San Sebastiánu v pátek i kanadský herec Donald Sutherland a francouzsko-řecký režisér Costa-Gavras.