Hra o trůny: Spin-off by se mohl začít natáčet už příští rok

Programový prezident televizní stanice HBO Casey Bloys se rozpovídal o chystaném spin-offu seriálu Hra o trůny, který nese zatím pracovní název The Long Night (Dlouhá noc). Chválí si scénáristku, kterou televize vybrala, a řekl, kdy by se zhruba mělo začít s produkcí. Rozhovor s ním přinesl server Deadline.

V červnu HBO odhalila, že oficiálně pracuje na novém seriálu z fantasy světa spisovatele George R. R. Martina, jehož příběh se bude odehrávat několik tisíc let před událostmi ze Hry o trůny. Scénář aktuálně píše Jane Goldmanová (Kick-Ass, Kingsman), která porazila ve výběrovém řízení velkou konkurenci čtyř blíže nespecifikovaných jmen.

Goldmanovou si Bloys velice pochvaluje. Zároveň odmítl spekulace o tom, že by hlavní tváří seriálu byla žena. Vše bude prý mnohem komplexnější a složitější. "Je tam hodně silných ženských postav. Je to bohatý soubor, kde je plno mužů i žen. Jane je dobrá scénáristka a nechceme ji omezovat na to, aby psala pouze příběh o hlavní ženské postavě. V pilotním díle to bude mnohem komplikovanější v otázce toho, kdo bude hlavní tváří seriálu," prozradil Bloys.

The Long Night (Dlouhá noc) bude pro Hru o trůny prequelem. Děj se bude odehrávat osm tisíc let před událostmi z aktuálního seriálu, který se podle Bloyse v první polovině příštího roku vrátí na obrazovky naposledy s osmou závěrečnou řadou a zakončí tak období jednoho z nejúspěšnějších televizních hitů poslední dekády.

Nový seriál má být jakousi kronikou "světového sestupu zlatého věku hrdinů do jeho nejtemnější hodiny. A jen jedna věc je jistá: od strašlivých tajemství historie Západozemí až po skutečný původ bílých chodců, tajemství Východu až k legendám o rodu Starkových... to není příběh, o kterém si myslíme, že ho známe." Tak zní oficiální synopse, kterou HBO zveřejnila začátkem června.

Podle Bloyse už seriál hledá režiséry, kteří si začnou vybírat herecký ansámbl. Jisté je, že v novém příběhu neuvidíme z logických důvodů žádné známé postavy ze Hry o trůny. Objeví se maximálně představitel Nočního krále, velitele bílých chodců. Pokud vše půjde podle plánu, začne se s natáčením někdy v příštím roce.