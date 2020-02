Il Boemo: Vojtěch Dyk se kvůli postavě skladatele učí italsky

Připravuje se hlavní natáčení historického výpravného filmu Il Boemo o Josefu Myslivečkovi. Ten má české i světové veřejnosti přiblížit životní osud největšího českého skladatele osmnáctého století a také přispět ke znovuobjevení jeho fenomenální hudby. Filmaři si vybrali i řadu českých lokací. Natáčet se bude v Praze, v Plzeňském kraji i na jižní Moravě.

V průběhu dva roky trvajících obhlídek projeli tvůrci filmu celou Itálii od Bergama po Palermo a prakticky všechny významné barokní a renesanční objekty České republiky. Největší část filmu se bude natáčet v italském přístavním městě Janov. V místech filmovým divákům neznámých, stejně tak v dekoracích takových filmů, jako například Grace, kněžna monacká s Nicole Kidmanovou v titulní roli. Natáčení významně podpořila i regionální vláda.

"Mysliveček strávil velkou část života na cestách, a proto musí náš film přinést co největší pestrost prostředí. To nás dovedlo zpět do Čech a na Moravu, které nám poskytují škálu opravdu unikátních historických motivů," říká k výběru lokací producent Jan Macola a pokračuje: "Divákovi představíme samozřejmě Prahu, kde se Mysliveček narodil a kde vyrostl. Pražskou linii příběhu můžeme rozvinout díky štědré podpoře Prague Film Fund. Dále nás zaujala autentičnost citlivě spravovaného kláštera v Plasech. Tam umístíme velmi zásadní epizodu z Myslivečkova života, kterou prožil ke konci své kariéry v bavorském Mnichově. Několik krásných a historicky dokonale věrohodných interiérů jsme našli i na jihu Moravy a rozhodně se tam chystáme natáčet. Konkrétní místa jsou ale ještě ve fázi zkoumání, logistické výhodnosti a finanční dostupnosti."

První klapka Il Boemo padla 29. července loňského roku v italském městě Como, kde se v místním divadle Teatro Sociale di Como natáčely scény s osobnostmi současné operní scény jako je Phillipe Jaroussky, Emöke Baráth, Raffaella Milanesi nebo Juan Sancho. První scény filmu tu natočil i Vojtěch Dyk, představitel hlavní role Josefa Myslivečka.

"Sestříhali jsme scény natočené v Como a zatím máme nadšené reakce. Zpěv i hudba byly natáčeny živě, což není běžný postup, jelikož i slavné filmy z operního prostředí volily nejčastěji playback. Režisér chtěl především zachytit autenticitu hudebního provedení a opravdového napětí, které prožívají zpěváci na scéně. Svítili jsme v naprosté většině svíčkami, stejně jako za doby Myslivečka. Během naší předtáčky jsme spálili 3500 svíček," dodává producent.

"Výsledky prvních dnů naší spolupráce s Vojtou Dykem jsou velmi slibným začátkem. Vojta Dyk není jen velmi talentovaný herec, ale také hudebník tělem i duší. To mu umožnilo naprosto věrohodně ztělesnit dirigenta a skladatele v jedné osobě a velmi přesvědčivě dirigovat - ve spolupráci s Václavem Luksem - orchestr Collegium 1704. Vojta se již několik měsíců učí italsky, aby měl při natáčení co možná největší svobodu a možnost interakce s italskými herečkami a herci," říká režisér filmu Petr Václav.

Přípravy na hlavní část natáčení jsou v plném proudu. V srpnu se celý štáb opět přesune do slunné Itálie (Benátky, Janov, Řím), v druhé půlce září a na začátku října pak proběhne natáčení v Čechách. Vedle italských hereček, jakými jsou Barbara Ronchi, Valentina Bellè nebo Elena Radonicich, se ve filmu představí známí čeští herci, mimo jiné Karel Roden, Matěj Hádek, Zdeněk Godla či Jenovéfa Boková.