Po povedené cirkulární Pohádce o princezně PEŤce, která letos získala zlatého Lemura (Česká cena za PR), vsadila iniciativa Zálohujme.cz opět na spolupráci s Tomášem Klusem. Tentokrát se ovšem zaměřili na odrostlejší publikum a během 56. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech uvedli v premiéře detektivní příběh s názvem Inspektor Klusó: Vražedné návyky. Prostřednictvím napínavého pátrání po pachatelích tří násilných činů vysvětlují úskalí současného systému nakládání s použitými nápojovými obaly.

"Až sto milionů PET lahví a plechovek skončí každý rok pohozených v českých městech a v přírodě. Další tisíce tun končí naprosto nevyužity na skládkách a ve spalovnách. Proto se prostřednictvím iniciativy Zálohujme.cz snažíme vysvětlovat, jak bychom se k našim zdrojům mohli a měli chovat, aby si život na naší planetě mohly užívat i budoucí generace. Jsem ráda, že nás v tom podpořil i Tomáš Klus, který cirkularitu a zálohy podporuje již léta," popisuje motivaci ke vzniku krátkého filmu mluvčí iniciativy Zálohujme.cz Andrea Brožová.

Inspektor Klusó, ztvárněný Tomášem Klusem, v tmavé místnosti pozvolna se plnící cigaretovým kouřem postupně zpovídá tři podezřelé ze tří brutálních vražd, jež se odehrály v malebném městečku. Místní muž bez domova je obviněn z násilného činu utopením, seniorka s veselýma očima je podezřelá z ještě brutálnější vraždy upálením a ve městě uznávaný továrník čelí obvinění, že oběť využil k výrobě dětských plen. Oběťmi pak není nikdo jiný než použité PET lahve, které mohly i nadále žít a plnit své poslání, pokud by se ovšem dostaly k recyklaci "z lahve do lahve". Všechny čtyři role ztvárnil Tomáš Klus, který z nich nevystupoval ani ve volných chvílích mezi natáčením. "Když jsme Tomáše namaskovali jako babičku, stal se jí se vším všudy. Byl prostě starou babkou, která s námi čtverácky žertovala," směje se Andrea Brožová.

Přestože se od počátku příběhu zdá jasné, kdo je vrah, vše může být úplně jinak. To, že PETku někdo nedonesl do koše, že ji hodil do kamen nebo v dobré víře jednorázově zrecykloval, není ten hlavní problém. "Ten je zakořeněný hluboko v systému, viníkem nejsou oni, viníkem nejste vy! Viníkem je lineární ekonomika," rozohní se v závěru příběhu inspektor Klusó.

Tomáš Klus v pokušení

K filmovému žánru Noir detektivek neodmyslitelně patří potemnělá kancelář vyšetřovatele, zahalená v hustém cigaretovém kouři. Pro nedávno odnaučeného kuřáka Tomáše Kluse byla role inspektora opravdovou zkouškou pevné vůle. "Za jeden den mi mezi prsty prošlo tolik cigaret, kolik jsem jich za poslední rok ani neviděl. Jestli budu mít ještě někdy chuť si zakouřit, stačí si vybavit tohle jinak skvělé natáčení," komentuje nástrahy během natáčení Tomáš. Kromě ztvárnění všech filmových postav propůjčil Tomáš Klus filmu také jméno. Inspektor Klusó tak odkazuje na legendární postavu popleteného inspektora Clouseau (Kluzó), který i přes celou řadu vlastních pochybení a nepříznivých náhod vždy vše vyřeší.