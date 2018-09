Irena Pavlásková natáčí film podle Rothovy knihy

Režisérka Irena Pavlásková začala natáčet film Pražské orgie. Scénář napsala podle novely nedávno zesnulého amerického spisovatele a držitele mnoha významných cen Philipa Rotha. V hlavních rolích hrají uznávaný kanadský herec Jonas Chernick a držitelka ocenění pro nejlepší herečku festivalu v Benátkách Ksenia Rappoportová. Za tvůrce o tom informovala Uljana Donátová.

Příběh filmu Pražské orgie se odehrává v Praze v polovině 70. let, kam přijíždí slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman - často využívané spisovatelovo alter ego - aby odvezl rukopis povídek napsaných v jazyce jidiš, jejichž autor byl zavražděn nacisty. Pro Zuckermana je pražská návštěva bizarním střetem s totalitou ovládaným národem a podivuhodným uskupením režimem umlčovaných umělců.

Díky hledání rukopisu se seznámí se svéráznou Olgou a pronikne na večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě. Zuckerman se stane účastníkem dekadentního představení plného zmařených snů.

Pavlásková získala práva na natáčení filmu před pěti lety. "Jeho knížka se mi moc líbí, a tak jsem si řekla, že to zkusím, i když jsem tomu dávala nepatrné procento naděje. Panu Rothovi jsem napsala a poslala mu své filmy. Na základě toho mě pozval k sobě do Connecticutu, kde jsme strávili celé odpoledne. Zajímalo ho všechno o mně, o mé rodině, myšlení i mých názorech," řekla v roce 2015 Pavlásková. Po třech hodinách jí Roth řekl, že to svěřuje "snad do dobrých rukou" a práva ke knížce jí poskytl.

Pro Pavláskovou jsou Pražské orgie sedmým celovečerním hraným filmem. Za svoje filmy získala řadu významných ocenění, její filmy se kromě toho těší divácké návštěvnosti.

Philip Roth vycházel při psaní novely Pražské orgie z vlastních zážitků. V 70. letech jezdil do Prahy a setkával se s českými zakázanými autory, v 70. a 80. letech poskytoval podporu československým spisovatelům. V roce 1976 odmítla komunistická moc Rotha do Československa vpustit, vrátil se až v roce 1990. Letos v březnu Philip Roth ve věku 85 let zemřel.

"Philip Roth se těšil, že přijede na premiéru, a já mám trochu pocit viny, že jsem nesehnala finance rychleji, aby se toho dožil. Důvěra, kterou mi dal, je pro mě neskutečným zážitkem a závazkem," uvedla nyní režisérka.

Kromě hlavních rolí obsadila Pavlásková Pavla Kříže, Kláru Issovou, Jiřího Havelku, Miroslava Táborského, Martina Stránského, Jana Hrušínského nebo Petra Vondráčka. Film produkuje společnost Prague Movie Company Ireny Pavláskové a Viktora Schwarcze. Koproducentem filmu je Česká televize, film vzniká s podporou Státního fondu kinematografie a Slovenského filmového fondu. S premiérou počítá distributor, společnost Bioscop, na podzim příštího roku.