Italský snímek První zrádce popisuje souboj s mafií

Film italského režiséra Marca Bellocchia První zrádce vypráví skutečný příběh Tommasa Buscetty, prvního člověka, který zradil organizaci Cosa Nostra. Thriller o největšímu soudnímu procesu proti mafii měl světovou premiéru v hlavní soutěži na festivalu v Cannes a stal se italským kandidátem na Oscara. Snímek, který získal čtyři nominace na ceny Evropské filmové akademie, a to v kategoriích nejlepší film, nejlepší režie, nejlepší scénář a nejlepší mužský herecký výkon, uvedou tuzemská kina od 21. listopadu.

Roli Buscetty, prvního člověka, který zradil organizaci Cosa Nostra a podal soudci Giovannimu Falconemu zásadní svědectví, ztvárnil padesátiletý Pierfrancesco Favino známý mimo jiné z filmů Rivalové nebo Andělé a démoni. Před natáčením filmu podstoupil několikaměsíční přípravu, kromě dobových nahrávek a fotografií zkoumal i soudní spisy a hovořil s pamětníky.

"Buscetta je ikonou - a před natáčení jsem o něm měl jen povrchní znalosti. Byl jsem fascinován, kolik stránek měla jeho osobnost. Byl to gangster, ale i požitkář a milovník žen, také hluboce miloval svoji rodinu. Pracoval pro mafii, ale měl osobní zásady, ze kterých nebyl ochotný slevit. V něčem mi připomíná třeba Maradonu - minimálně pro Italy je symbolem určité éry," prohlásil Favino na tiskové konferenci na festivalu v Cannes.

Snímek zobrazuje období, kdy mezi sebou nemilosrdně válčily klany sicilské mafie. Vláda si nevěděla se situací rady, dokud se neobjevil první zrádce. Buscetta porušil přísahu, popsal praktiky největší mafiánské organizace Cosa Nostra a pomohl soudci Falconemu dostat stovky jejích příslušníků za mříže.

Klíčový svědek

Tommaso Buscetta, známý též jako Don Masino, se narodil v roce 1921 v Palermu jako nejmladší ze 17 dětí v chudé rodině, brzy se oženil a už v 16 letech měl dva syny. Na dráhu zločinu se vydal v roce 1945, brzy prokázal své dovednosti a v hierarchii Cosa Nostry začal rychle stoupat. Pronásledován italskou justicí uprchl v roce 1963 do Spojených států a pak do Brazílie. Byl zatčen brazilskou policií a následně uvězněn a mučen v Itálii. V roce 1980 se mu podařilo z vězení uprchnout a vrátil se do Brazílie, aby se vyhnul válce mezi mafiemi. Po svatbě s Cristinou, jeho třetí ženou, Buscettu znovu zatkla brazilská policie. Hluboce ho zasáhlo, když byli jeho nejbližší, především dva nejstarší synové, zavražděni. Po vydání do Itálie se setkal se soudcem Falconem a začal s ním spolupracovat.

V procesu konaném v Palermu bylo obviněno 475 lidí. Buscetta byl klíčovým svědkem. Na konci procesu bylo 360 odsouzených. V roce 1992 byl zavražděn soudce Falcone. Odhalení Dona Masina kompromitovala mocné muže, jako byl Giulio Andreotti, bývalý předseda vlády. Buscetta zemřel na rakovinu v roce 2000.

