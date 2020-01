Jákl produkuje filmy v zahraničí, právě má jeden v premiéře

Producent a režisér Petr Jákl sice tráví čas postprodukcí svého velkofilmu Jan Žižka, stíhá si však mezitím odskakovat i k produkování dalších snímků. V amerických kinech má právě premiéru film The Last Full Measure režiséra Todda Robinsona se Samuelem L. Jacksonem v hlavní roli. Jákl je jedním z producentů tohoto válečného dramatu.

"Před dvaceti lety jsem se Samuelem L. Jacksonem točil snímek xXx v Praze jako herec. Nikdy by mě nenapadlo, že za dvacet let budu produkovat jeho film. Mám obrovskou radost, že se něco takového povedlo," svěřil se šestačtyřicetiletý producent, režisér a herec Petr Jákl, který se na premiéru filmu o padlém válečném hrdinovi a ambiciózním vládním byrokratovi, který na něj píše posudek, vydal do Los Angeles.

"Premiéra byla v kině ArcLight v Hollywoodu. Všichni, se kterými jsem se po projekci bavil, uronili slzu," dodal Jákl s tím, že i když sám viděl film několikrát, vždy jej znovu dojme. "Znovu a znovu žasnu nad skvělými hereckými výkony všech herců. Je to velmi dojemný příběh o veteránech z vietnamské války, který je srozumitelný pro kohokoli. Je především o pomoci druhým a o hodnotách, které jsou důležité," doplnil český producent.

V tomto snímku si kromě Sebastiana Stana, Eda Harriase, držitelů Oscara Williama Hurta a Christophera Plummera či Alison Sudol také naposledy zahrál Peter Fonda, který se před rokem chystal do Prahy převzít cenu Kristián na Febiofestu, ale už tehdy ho zradilo zdraví. S filmovým světem se tak rozloučil ve velkém stylu. Hudba k snímku skládal Philip Klein, který zaujal Jákla natolik, že jej oslovil, aby složil hudbu také k jeho českému snímku Jan Žižka.

Kromě těchto dvou projektů se do distribuce brzy dostanou také další dva Jáklovy producentské počiny. Snímek Axis Sally o oblíbené hlasatelce německého rozhlasového vysílání pro americké vojáky, která byla odsouzena za velezradu, ve kterém hraje hlavní roli Al Pacino, je také inspirován skutečnými událostmi. Dalším v řadě je film Best Sellers o stárnoucím nerudném spisovateli na propagační tour jeho poslední knihy, na kterém Jákl znovu spolupracuje s Michaelem Cainem, jehož obsadil už do Jana Žižky.

"S Michaelem jsme si lidsky sedli, a tak jsme si řekli, že bychom mohli spolu udělat ještě i něco dalšího. Snímek o spisovateli na propagačním turné se točil na podzim v Kanadě a bude mít taky brzy premiéru," dodal producent, který i v minulosti točil především filmy inspirované skutečnými událostmi jako Kajínek či Ghoul.