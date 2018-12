James Bond je těžký alkoholik, měl by vyhledat odbornou pomoc

James Bond je těžký alkoholik a MI6 by mu měla obstarat odbornou pomoc. Tak zní stanovisko akademické studie z University of Otago na Novém Zélandu. Zdravotní výzkumníci podrobili analýze všech dosavadních 24 filmů s agentem 007 a došli k jasnému závěru: Bond trpí chronickou poruchou užívání alkoholu. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Akademici napočítali, že ve všech filmech se Bond napil nějakého alkoholu, nejen svého oblíbeného drinku Martini, celkem 109krát, což v průměru dělá 4,5 drinku na film. "Jsou zde silné a konzistentní důkazy, které poukazují na to, že James Bond má chronický problém s konzumací alkoholu," píše studie, kterou publikoval časopis Medical Journal of Australia.

Nejvíce ze řetězu se Bond utrhl ve filmu Quantum of Solace (2008), kde britského tajného agenta hraje jeho současný představitel Daniel Craig. Bond podle analýzy vypil zhruba 240 mililitrů alkoholu jen během jedné scény v letadle. Takové množství mu potenciálně mohlo přivodit fatální hladinu alkoholu v krvi, píši výzkumníci.

Rovněž si povšimli toho, že pití lihovin často následně vedlo k agresivním honičkám, potyčkám a bojovým scénám, kde bylo potřeba extrémního fyzického vypětí, ačkoliv byl pod vlivem alkoholu. Postavu Bonda, respektive jeho chování, nakonec analyzovali podle příručky Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch. A podle toho, co viděli ve filmu, splňuje agent šest až devět z jedenácti kritérií pro poruchu užívání alkoholu.

Závěrem studie kritizuje fiktivního zaměstnavatele Bonda - MI6. Britská rozvědka by se podle vědců měla o svého top agenta starat lépe. "Je třeba mu poskytnout větší podporu v terénu a zavést týmovější přístup, aby všechny povinnosti neležely jen na něm. A hlavně M by už mu neměla nabízet drinky v pracovním prostředí," shrnuje vedoucí autor studie profesor Nick Wilson z University of Otago. Samotnému Bondovi pak doporučuje, aby vyhledal profesionální pomoc.