James McAvoy slaví narozeniny. V čem nejvíce zazářil?

Milovník ragby, zdatný hráč na kytaru nebo alergik na koně. Při pohledu na Jamese McAvoye se fanouškům komiksu vybaví postava Profesora X, dnes čerstvě 41letý Skot si ale zahrál i v jiných, vážnějších filmech. Vybrali jsme pětici těch nejlepších.

Wimbledon (2004)

Letošní ročník nejslavnějšího tenisového turnaje Wimbledonu byl odložen. O to více se tak fanouškům naskýtá příležitost pustit si doma alespoň film, který se v prostředí All England Clubu odehrává.

Pro příznivce sportovních a romantických filmů jde už o klasiku. Příběh o nikterak úspěšném profesionálním tenistovi (Paul Bettany), který se zamiluje do mladé hvězdičky (Kirsten Dunstová) natolik, že začne drtit jednoho soupeře za druhým, je žánrovou konformní klasikou. McAvoy si střihl vedlejší roli nadšeného sázkaře a bratra hlavního hrdiny.

Pokání (2007)

Jeden ze zlomových filmů rodáka z Glasgow. Pokání z dílny režiséra Joea Wrighta (Pýcha a předsudek, Nejtemnější hodina) nabízí silně dojímavou a bolestnou podívanou z období druhé světové války, v níž hraje McAvoy ústřední roli po boku Keiry Knightleyové.

Kromě radosti, okouzlení nebo vášně dojde při sledování příběhu mladého zamilovaného páru i na smutek, vztek či snad dokonce nenávist. Navrch všeho toho si na své přijdou i příznivci kamerových záběrů.

X-Men: První třída (2011)

Charles Xavier a.k.a. Profesor X je jakožto vůdce superhrdinských mutantů X-Men ikonickou postavou Marvel komiksu. McAvoy tedy dvakrát neváhal, když dostal nabídku na ztvárnění profesora. Výzva to však nebyla jednoduchá, neboť už před ním do role skvěle zapadl Patrick Stewart, který si Charlese zahrál v časech, kdy už byl k pokročilejším věku.

X-Men: První třída je však po všech stránkách kvalitně odvedeným filmem. Mladé herecké obsazení tolik populárních postav z původní trilogie Bryana Singera se povedlo na jedničku. Příběh nastartoval novou etapu celé série a přilákal nové mladé fanoušky.

Zmizení Eleanor Rigby (2013)

Dva filmy a jeden a ten samý příběh. Scénárista a režisér v jedné osobě Ned Benson natočil rozchodové story dvou mladých zamilovaných lidí, Conora a Eleanor. Do jejich života však vstoupila velká tragédie, se kterou se každý z nich vyrovnával jinak.

Oba filmy znázorňují nepříjemný rozklad jinak dokonalého vztahu a ztrátu vzájemného porozumění. Jeden film se zaobírá subjektivním pohledem na věc ze strany Conora (McAvoy), druhý zase ze strany Eleanor (Jessica Chastainová).

Rozpolcený (2016)

Schizofrenie je strašlivá smutná nemoc, která ale občas přináší i komické situace. V případě Kevina (McAvoy) jde o rozštěpení hned na 23 různých osob. Náš dnešní oslavenec tedy dostal v Rozpolceném mnoho prostoru, aby se herecky vyřádil, čehož naplno využil.

Psychologický thriller s hororovými prvky sleduje tři studentky, které se dostanou do spárů schizofrenního Kevina a snaží se z jeho "doupěte" utéct. To ovšem není vůbec jednoduché, protože při každé příležitosti na útěk se potkávají s jinou osobností, a to nejen po psychické, ale i fyzické stránce.