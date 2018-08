Jiří Adamec dotočil Hanzlíkovo Léto s gentlemanem

Za pouhý měsíc natočil režisér Jiří Adamec svůj první celovečerní film pro kinodistribuci Léto s gentlemanem. Scénář k němu napsal herec Jaromír Hanzlík, který ve filmu zároveň hraje hlavní roli. Do kin by měl snímek přijít na jaře příštího roku. Informovala o tom v pondělí za tvůrce filmu Jana Šafářová. K Hanzlíkově popularitě přispěla komedie ze 70. let Léto s kovbojem, na níž podobným názvem Léto s gentlemanem částečně odkazuje, nejde však podle tvůrců o jeho pokračování.

Hanzlík svůj scenáristický debut označuje za romantickou komedii o touze po svobodě, pozdní lásce a naději. "Uvědomil jsem si, že poslední dobou se ve filmech a v televizi hodně střílí, že tam teče hodně krve, hodně násilí a že vlastně to, co mají zejména ženy rády, a to je nějaká romantická komedie nebo něco takového, toho je jako šafránu. Tak jsem si řekl, že bych měl pro to něžnější publikum něco udělat," řekl Hanzlík při zahájení natáčení ve Zduchovicích na Příbramsku, kde vznikla většina záběrů.

Ve filmu diváci kromě Hanzlíka uvidí například Alenu Antalovou, Igora Bareše, Lucii Vondráčkovou, Miroslava Šimůnka nebo Terezu Kostkovou. V menších rolích se objeví Petra Jungmanová, Yvetta Blanarovičová, Dana Batulková, Pavel Soukup, Arnošt Goldflam, Zdeněk Žák, Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Jan Čenský, Jana Boušková či Jan Vlasák.

Hanzlík uvedl, že při psaní scénáře myslel na režiséra Jiřího Menzela. "Dělal jsem s ním tři filmy a myslím si, že by mu tato látka slušela. Ale bohužel na tom není dobře zdravotně, proto si myslím, že Jirka Adamec je ten správný člověk, aby to udělal, jak si to představujeme," řekl Hanzlík.

Snímek určený podle Hanzlíka hlavně ženám vypráví o dlouholetém manželském páru, který tráví každé léto v chatové oblasti za Prahou. Rutinu naruší příjezd muže, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem místního zámku. Mezi ním a hlavní hrdinkou přeskočí jiskra a žena s šarmantním mužem čím dál častěji uniká své životní realitě vstříc romantickým dobrodružstvím.