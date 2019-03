Jiří Hrzán měl image plachého svůdce. Miloval divadlo a ženy

Neodolatelným image plachého svůdce disponoval Jiří Hrzán, narozený před 80 lety, 30. března 1939. Patřil k hvězdám pražského Činoherního klubu a jeho filmové a televizní role baví diváky dodnes. Lidé ho milovali v komediích Svatba jako řemen, Pension pro svobodné pány, Pane, vy jste vdova!, Drahé tety a já nebo Slaměný klobouk. Dokázal ale zahrát i vážné postavy, jako byla například role Prcka ve válečném snímku Nebeští jezdci.

Rodák z Tábora (narozen v rodině táborského zahradníka) napoprvé neuspěl s přihláškou na DAMU, ale v místním amatérském divadle si ho všiml Emil František Burian, který jej přijal do svého divadelního studia v Praze. Na filmovém plátně debutoval v roce 1960, o dva roky později nastoupil vojenskou službu do Armádního uměleckého souboru a v roce 1965 začal už jako známý herec účinkovat v Činoherním klubu. V něm působil do roku 1976, kdy mu po incidentu, při němž spadl z římsy hotelu v Ostravě, nebyla prodloužena smlouva.

Kromě divadla miloval Hrzán také ženy - byl dvakrát ženatý a jedna z jeho dvou dcer Bára je rovněž herečkou. Další jeho zálibou byly výšky - rád lezl po římsách, okapových rourách, hromosvodech nebo prolézal světlíky domů. Kombinace těchto dvou vášní se mu nakonec stala osudnou. Jedné zářijové noci roku 1980 se posilněn alkoholem rozhodl vyšplhat po fasádě jednoho pražského činžáku ke své bývalé lásce, a při této akci se zřítil. Těžkým zraněním v nemocnici podlehl, bylo mu pouhých 41 let.

Rodné město Tábor se nyní chystá oslavit památku slavného rodáka. Jeho socha balancujícího bonvivána bude stát na zídce táborského gymnázia, a měla by se ve městě objevit ještě letos.