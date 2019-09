John Rambo se vrací na filmová plátna. Ozbrojen lukem a nožem

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem Rambo: Poslední krev uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe. Nakonec ho i tady dožene minulost. Rambo bude nucen oprášit své schopnosti a vydat se na cestu krvavé pomsty.

John Rambo se konečně vrátil domů. Usadil se na ranči v Arizoně a své běsy zabijácké minulosti se snaží vyhnat klidným životem kovboje v americkém zapadákově. Najde si pár lidí, které má rád a na kterých mu záleží. Má šanci dojít i smíření. A právě obyčejný pocit, že má konečně pro co žít, ho nelítostně vrátí tam, odkud se snaží utéct. Do světa zabíjení. Dcera jeho dávného přítele totiž nedbá na výstrahy a vydá se za hranice do Mexika, kde ji unese místní mafie. Únosy dívek pro nucenou prostituci provádí zločinci v Mexiku celkem běžně, v tomhle případě ale netušili, jak obrovského omylu se dopustili.

"Jde k vám smrt a není nic na světě, co by ji mohlo zastavit," říká John Rambo klidně a s rozmyslem směrem ke gangu mexického drogového kartelu. Každý, kdo o Rambovi někdy slyšel, ví, že není důvod mu nevěřit. Bůh zná slitování, John ne.

Poprvé s krátkými vlasy, poprvé bez čelenky, poprvé u sebe doma, poprvé unavený. Zato stále s lukem a ikonickým nožem. John Wick a další zabijáci dneška jsou sice elegantní a cool. Ale tohle je Rambo, který i na zemi umí rozpoutat peklo. Kruh se uzavírá.

První záběry z filmu, které Stallone osobně představil na festivalu v Cannes, vzbudily velká očekávání. Atmosféra, boj s vlastní minulostí a důraz na samotnou postavu slibují skutečné důstojné rozloučení s filmovou sérií a postavou, která se stala skoro synonymem akčního žánru. Díky vykreslení zlomeného zabijáka, který ztratil svou sílu, se řada lidí nebojí srovnávat film s nadšeně přijatým Loganem. Logická otázka tedy zní: zůstane John Rambo naživu i poté, co bude poslední krev prolita?