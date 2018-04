Killing Eve: chytrá a zábavná seriálová novinka, která překvapí

Na seriálovém obzoru se objevila novinka z produkce BBC America Killing Eve. Původně nenápadná série, které nikdo nevěnoval příliš pozornosti, si v neděli odbyla svou premiéru a kritici i diváci jsou nadšeni. Vesměs všichni se shodují: dlouho tu nebylo tak svěží, špionážní drama se skvělými hereckými výkony v hlavních rolích.

BBC America měla před několika lety hlavní eso v podobě Luthera, rázného detektiva v podání Idrise Elby, který příliš na zákony nedbá a vyšetřuje spíše vlastními "účinnějšími" způsoby. Nyní se televizní stanice zřejmě znovu trefila do černého.

Killing Eve je příběhem dvou zcela odlišných žen. Jedna je psychopatickou nájemnou vražedkyní, druhá zase inteligentní agentkou britské rozvědky MI6. Osud je samozřejmě svede dohromady a obě ženy si půjdou po krku, především tedy vražedkyně Villanelle (Jodie Comerová) po Eve (Sandra Ohová), jak už naznačuje název.

Seriál je adaptací knihy Codename Villanelle od Luka Jenningse, hlavním showrunnerem je pak Phoebe Waller-Bridgeová, která před dvěma lety oslnila minisérií Fleabag (Potvora). V BBC si byli jejím novým projektem natolik jistí, že ještě před jeho premiérou oznámili, že natočí i druhou řadu.

A očividně měli dobrý odhad. Kritici totiž na špionážní drama pějí jen slova chvály. Na webu Rotten Tomatoes, který sbírá všechny recenze a dělá z nich průměrný výsledek, si Killing Eve zatím z 32 dostupných recenzí drží stoprocentní úspěšnost s průměrným ratingem 8,4/10.

"Jde o vynikající a okamžitě návykovou televizní show. I když lze zdánlivě snadno rozpoznat, co se asi bude dít dál, je zde víc než dost dramatických zatáček, které dělají tuhle sérii nepředvídatelnou a plnou napětí," píše ve svém hodnocení New York Magazine.

"Je to zábavné, chytré a temně komické. Celé to zdobí výkon Ohové jako tajné agentky, jejíž instinkty a odhodlání kompenzují nezkušenost a tendenci ječet jako malé dítě, které se dívá děsivému nebezpečí přímo do očí," komentuje The New York Times.

Výborná chemie mezi rozdílnými postavami

Oním děsivým nebezpečím je právě postava šílené, avšak k zabíjení nesmírně talentované vražedkyně Villanelle, již ztvárnila liverpoolská herečka Jodie Comerová, kterou diváci doposud mohli vidět například v historickém dramatu z období začátků tudorovské dynastie Bílá princezna. Tam si zahrála královnu Alžbětu, pozdější matku nechvalně známého Jindřicha VIII.

To Kanaďanka Ohová, představitelka Eve, je seriálovému publiku přece jen známější. Celosvětově proslula především jako doktorka Cristiny Yangová v seriálu Chirurgové. Za tuto roli obdržela v roce 2005 dokonce Zlatý glóbus. Obě herečky se v novém seriálu podle všeho skvěle doplňují, jejich rozdílné charaktery postav tvoří velmi dobře fungující chemii, která divákům přinese hodně zábavy a napětí.

"Killing Eve disponuje nesmírně inteligentními výkony obou hlavních postav a neskutečně mnoha překvapeními, které nelze opominout," komentuje seriál National Public Radio a Newsday ve svém popisku jen úderně doplňuje: "Svůdný thriller s vražedným duchem, který má skvělé obsazení a brutální antihrdinku. Něco se vám na tom snad nelíbí?"