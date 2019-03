Kino Aero láká na apokalyptické snímky, nabídne i souhrn toho nejhoršího

V žižkovském kině Aero v úterý začíná 15. ročník filmového Festivalu otrlého diváka, který je určen všem milovníkům pokleslé zábavy. Letošním tématem je konec světa. Lidé během šesti dní uvidí ty nejlepší špatné, vyšinuté a těžko popsatelné filmy, které byly o apokalypse natočeny. Celkem je v programu 16 projekcí.

Hvězdou letošní přehlídky bude podle organizátorů sci-fi film Fonotune: Elektropohádka, jež zkoumá hudební trendy po globální apokalypse. "Film diváky přenese do vize nihilistického světa, kde jsou lidé tak uzavření do sebe, že při poslouchání vlastních rádií ani nepostřehnou, že končí svět," sdělil dramaturg Petr Šaroch.

Odlišnou podobu apokalypsy nabídne snímek Vládci chaosu, který organizátoři označují za Bohemian Rhapsody pro nejtemnější heavymetalisty. Téma konce světa představí divákům také japonské animované porno Urocukidódži: Legenda o Nadčlověku nebo francouzský film Šokující!, který je kritikou měšťácké morálky.

Novinkou je pásmo komentovaných filmových ukázek zvané Filmový hovnocuc. Moderátoři se podělí s otrlými diváky o ty nejhorší filmy všech dob. "Pustíme sérii komentovaných ukázek z filmů, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli a mnohdy ani slyšet nechtěli," uvedl moderátor Antonín Tesař.

Festival se 29. března přesune do kina Bio Central v Hradci Králové, 5. dubna do kina Metropol v Olomouci a 6. dubna do brněnského kina Scala.

Fonotune: Elektropohádka - trailer:

Vládci chaosu - trailer: