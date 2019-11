Kožená bunda z Pomády se prodala za více než devět milionů korun

Kožená bunda a černé kalhoty, které oblékla herečka Olivia Newtonová-Johnová ve slavném filmovém muzikálu Pomáda, se na aukci v Beverly Hills prodaly za 405 700 dolarů (přes devět milionů korun). Podle aukční síně Julien's Auctions to byl více než dvojnásobek odhadované ceny. Část výtěžku dražby, do níž zpěvačka věnovala pět stovek předmětů, podpoří její středisko pro léčbu rakoviny v Austrálii.

Těsné černé kalhoty a kožený křivák, který oblékla Newtonová-Johnová v roli Sandy, byly důležitou součástí klíčové scény, v níž se poslušná středoškolačka promění v rebelku a zpívá spolu s Johnem Travoltou duet You're the One That I Want. Herečka vyprávěla, že kalhoty byly tak na tělo, že ji do nich během natáčení musely kostymérky doslova zašít. Na prodej nyní byly s rozbitým zipem.

Aukce, v níž si mohli filmoví fanoušci zakoupit mimo jiné i podepsané plakáty nebo řadu modelů, které herečka během své kariéry nosila, vynesla celkem 2,4 milionu dolarů.

Jedenasedmdesátiletá Australanka Newtonová-Johnová je čtyřnásobnou držitelkou cen Grammy. Loni oznámila, že jí lékaři potřetí za posledních 30 let diagnostikovali rakovinu.