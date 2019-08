Letní filmová škola uvedla hraný dokument Paris Is Burning

Diváci na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti mohli ve čtvrtek zhlédnout jeden z nejslavnějších snímků takzvaného proudu New Queer Cinema nazvaný Paris Is Burning. Hraný dokument dokončila v roce 1990 po šesti letech práce americká režisérka Jennie Livingstonová. Jako jeden z prvních nezávislých dokumentů zaujal širší mainstreamové publikum, pozitivně jej přijala kritika i diváci, řekla v úvodu k filmu dramaturgyně LFŠ Eva Chlumská.

Několik vlivných amerických deníků a časopisů vyhlásilo podle ní Paris Is Burning za nejlepší film roku 1990. "S rozpočtem 500 tisíc dolarů vydělal jen v Americe asi 3,7 milionu dolarů, což je na nezávislý dokument pěkné číslo. Lidé zaplňovali kina a chodili se na něj dívat. Je to možná tím, že dával poprvé nahlédnout do subkultury ballroom culture, která pro spoustu lidí byla do té doby neznámá," uvedla Chlumská.

Snímek považuje za dokonalý příklad vlny New Queer Cinema, tedy filmů, které se otevřeně věnovaly motivům spojeným s LGBT komunitou. "Je to opravdu film o průsečíku témat, okolo kterých se New Queer Cinema točí. Rasa, sexualita, gender... Vše je v něm pěkně namixované dohromady," doplnila Chlumská.

New Queer Cinema představuje volný soubor filmů, které se začaly objevovat především na přelomu 80. a 90. let minulého století. Termín použila poprvé v roce 1992 americká kritička a feministka B. Ruby Richová. "Psala o filmech, které v tom roce 1992 získaly uvedení na velkých festivalech v Torontu a v Sundance. Byly to filmy, které se autorským způsobem vyjadřovaly k tématům, která do té doby byly v klasickém Hollywoodu absolutním tabu," řekl hlavní dramaturg festivalu Jan Jílek.

Hrané filmy i dokumenty řazené k New Queer Cinema vznikaly zejména ve Velké Británii a USA. Podle Jílka se vyznačují radikálním autorským přístupem a otevřeností k homosexualitě, bisexualitě nebo transsexualitě. "Jsou tam ještě další témata, která v té době samozřejmě hýbala společností, jako je třeba AIDS. To byla věc, která se na začátku 90. let začala medializovat. Byla tam i celá řada aktivistických hnutí, začalo to být veřejným tématem. Do té doby to spíš bylo veřejným tajemstvím," uvedl Jílek.

Ve stejné festivalové sekci budou moci zájemci zhlédnout ještě muzikál Pacient nula kanadského režiséra Johna Greysona, snímek Jed od amerického filmaře Todda Haynese nebo historické drama s romantickými prvky Edvard II., které v roce 1991 natočil britský režisér Derek Jarman. Uvedením snímků New Queer Cinema na LFŠ navazuje na představení různorodých hnutí současného artového filmu z předchozích let.